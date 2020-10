La Asociación Civil «Adelante» entregó 45 mil kilos de alimentos durante la pandemia en diferentes barrios de Mar del Plata

La organización que cuenta con 140 voluntarios trabajó durante 9 entregas de alimentos y artículos de higiene pudiendo alcanzar a 400 familias marplatenses durante la campaña «el hambre no está de cuarentena»

Las entregas se realizaron en 6 barrios del Partido de General Pueyrredon: Nuevo Golf, San Jacinto, La Herradura, Parque Hermoso, Villa de Paso y Parque Palermo a través de 9 entregas donde 400 familias recibieron recibieron bolsones de 15 kilos de alimentos.

Los bolsones estaban conformados por 10 kilos de verduras las cuales fueron donadas por productores del cordón frutihorticola de Sierra de los Padres y además 5 kilos de alimentos secos que fueron donados por vecinos de la ciudad.

También se entregaron juguetes, golosinas y juegos durante el último Día de la Infancia y cuadernos con diferentes actividades que tenían por ejemplo recetas de comidas como también entrenamiento para todo el grupo familiar. Además repartieron 400 kits de higiene que contenían lavandina, alcohol en gel, jabón, detergente y también dieron capacitación de higiene contra el Covid-19.

Todo esto fue posible gracias a la solidaridad de diferentes empresas de la ciudad como La Fonte D’oro, Fundación Manuel Allasia, Sicilia MdP (URSA MAR DEL PLATA), Verdulería MaxNic, Fernando Giangreco, LowCost Impresiones, Mardel Valley, Distribuidora Distriveo, Bilow.co, Ro Blanco Make up, By Nachu Nails, Cortesmdp, Banco de Alimentos, Vika Intimite, Pelu en Casa, Alma Dep, Hergo mayorista, Nutrimdp, Made.tatto, Asociación Fruthortícola de Productores Mar del Plata, Frutas Pancani, Agropecuaria Arroyo Seco, Tarjetas Express MdP, Oh Mai God deco, UTN Mar del Plata, Guolis, Farmacia Mitre, Mayorista Wally y los donantes mensuales que colaboran continuamente con este grupo de jóvenes solidarios.

Además trabajaron en conjunto con la Secretaria de Salud del Municipio de General Pueyrredon con la cual hicieron 2 capacitaciones con respecto al Covid-19 dónde convocaron a las familias por turnos para informar a través de profesionales de la salud sobre los cuidados que hay que tener para prevenir los contagios.

Su referente Francisco Destéffaniz dijo que “La pandemia deja a la vista que es necesario involucrarnos para transformar. Deja al desnudo qué hay muchas personas en una angustiante situación de vulnerabilidad social. Todos debemos sumarnos. No hay excusas. No hay más tiempo. Cada uno desde su lugar. Nosotros como organizacion de la sociedad civil decidimos continuar cerca de las familias mediante el vínculo de los voluntarios, priorizando combatir el hambre en este tiempo de crisis. La cuarentena nos exige mantenernos distanciados, pero no indiferentes”.

Cabe destacar que van a seguir con las entregas de alimentos y que la próxima será el 10 de octubre dónde nuevamente llegarán a 400 familias marplatenses.

Comentarios

comentarios