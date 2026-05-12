La Bancaria realiza un paro nacional en el Banco Central y el Banco Hipotecario

La medida de fuerza se realizará este miércoles durante las últimas tres horas de atención al público. El gremio denunció cierres de tesorerías regionales, sucursales y despidos en ambas entidades.

La Asociación Bancaria anunció un paro nacional para este miércoles 13 de mayo en el Banco Central de la República Argentina y el Banco Hipotecario, en rechazo a las medidas adoptadas por las autoridades de ambas entidades, que según denunciaron afectan puestos de trabajo y profundizan políticas de ajuste.

La protesta se llevará adelante durante las últimas tres horas de atención al público y alcanzará a todas las dependencias del país. Desde el gremio señalaron que la medida responde a “decisiones arbitrarias e inaceptables” que impactan de manera directa sobre trabajadores y trabajadoras del sector.

En el caso del Banco Central, la organización sindical cuestionó la resolución que dispone el cierre de 12 de las 21 tesorerías regionales existentes en el país.

Según advirtieron, la medida podría derivar en la pérdida de 32 puestos laborales y significaría un “vaciamiento de funciones esenciales” con consecuencias negativas para las economías regionales.

“Esta decisión afecta gravemente a las economías regionales con un claro impacto social”, remarcaron desde La Bancaria al justificar la convocatoria al paro.

En paralelo, el sindicato también denunció el cierre sistemático de sucursales y despidos en el Banco Hipotecario. En ese sentido, rechazaron “de manera absoluta toda desvinculación y cualquier política de achique” que implique el deterioro de las condiciones laborales.

La conducción gremial ratificó además su “compromiso con la defensa irrestricta del empleo” y advirtió que profundizará el plan de lucha en caso de no obtener respuestas por parte de las autoridades.

“La Asociación Bancaria mantiene el estado de alerta y movilización en todo el país”, señalaron desde el sindicato, al tiempo que responsabilizaron a las autoridades del Banco Central y del Banco Hipotecario por el agravamiento del conflicto.

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