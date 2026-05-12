Argentina se encareció en dólares: la carne aumentó hasta 60% y la ropa se mantuvo entre las más costosas del mundo

La aceleración de la inflación y la calma en el mercado cambiario generaron una importante apreciación del tipo de cambio. Aun así, pese al reciente encarecimiento, en la era Milei el país se abarató respecto del promedio regional.

En el primer cuatrimestre del año el tipo de cambio real se apreció fuerte, al ritmo de la aceleración inflacionaria y la abundante oferta de divisas que mantuvo contenido el precio del «billete verde». En ese contexto, especialistas señalan que Argentina tuvo un retroceso en la competitividad de precios de bienes y servicios de consumo, lo cual es equivalente a afirmar que el país se encareció en dólares, pese a que en el acumulado del Gobierno actual hubo un abaratamiento respecto del promedio regional.

Según el Banco Central (BCRA), el tipo de cambio real tocó en abril un nuevo mínimo desde mayo de 2025. De este modo, se ubica por debajo de los niveles de 2017, aunque por encima de los de 2015, como para comparar con otros dos períodos de «atraso» cambiario.

Por un lado, esto se explicó por la calma que caracterizó al Mercado Libre de Cambios (MLC) en el inicio de año, debido principalmente a la gran cosecha de trigo, los primeros brotes de la cosecha gruesa de soja y maíz, y el ingreso de divisas por las colocaciones de deuda privada. En paralelo, la inflación se recalentó como consecuencia de nuevos ajustes en precios regulados, aumentos puntuales como los de la carne, factores estacionales y una inercia que refleja el límite con el que se topó el Gobierno en su camino por llevar la inflación a cero. Es así que en marzo el Índice de Precios al Consumidor (IPC) escaló 3,4%, la variación más alta en un año.

En este contexto, la Fundación Mediterránea actualizó su comparación de precios con los siguientes nueve países: Brasil, Chile, México, EEUU, Francia, Polonia, Australia, China, Corea del Sur. Para ello se tomó una serie de productos considerados relevantes en la canasta de consumo de nuestra población.

El mayor encarecimiento se observó en alimentos

En el segmento de alimentos y bebidas los resultados arrojaron que, mientras en diciembre del año pasado el 39% de los productos relevados eran más caros en Argentina que en el resto del mundo, en abril último el porcentaje trepó al 47%. A nivel producto, los mayores encarecimientos relativos se verificaron en carne vacuna (entre 40% y 60%), cerveza (entre 34% y 46%) y papas (entre 15% y 26%).

Según el trabajo realizado por Marcelo Capello y Gaspar Reyna, responsables de la sección fiscal del IERAL, China y Brasil son las naciones que presentan una mayor cantidad de productos más baratos que en Argentina (90% en el primer caso y 80% en el segundo). En el otro extremo, en Australia todos los bienes seleccionados son más caros, mientras que EEUU y Francia también muestran precios claramente mayores. De todos modos, en lo que va del año el valor en dólares de los productos argentinos se acercó al de los europeos, mientras que respecto de Brasil hubo un abaratamiento relativo en este rubro.

Los precios de la ropa argentina siguen en la cima de los rankings globales

El segmento de bienes durables e indumentaria volvió a ser aquel, por amplia diferencia, en el cual Argentina se encuentra más costosa, con el 81% de los productos seleccionados ubicándose por encima de los otros países, cifra similar a la de fines de 2025. Esta diferencia es particularmente notoria en autos, motos, productos de electrónica, indumentaria y calzado.

«Existen cuatro productos entre los diez analizados en los que Argentina presenta precios más altos que todos los demás países incluidos en la comparación: freidora de aire, jeans, vestidos y zapatillas», detalló el informe citado. La base de datos de Numbeo, que contempla los precios de 100 países, muestra que Argentina es el país más caro en vestidos de marcas internacionales, como Zara o H&M. En el mismo sentido, ocupa el sexto lugar en zapatillas deportivas y el séptimo en jeans.

Al respecto, los autores del estudio sostuvieron que «la explicación principal radica en la combinación de protección comercial y elevada carga tributaria interna«, aunque destacaron que «la progresiva mayor apertura y las reducciones en algunos impuestos internos, han acortado las diferencias».

En tercer lugar, el país resulta más caro en 34% de los servicios familiares o personales analizados, cuando en el relevamiento previo la cifra era del 32%. A nivel producto, se observan a nivel interno precios mayores en restaurantes, a la vez que somos baratos en cuotas de gimnasio, colegios privados, transporte público, naftas y expensas. Mientras tanto, es pareja la comparación en materia de internet y planes de telefonía.

Pese al encarecimiento reciente, en la era Milei el país se abarató respectó de la región

Por su parte, los últimos datos del Índice Mensual de Precios Relativos elaborado por Fundar reflejaron que en febrero Argentina se encareció 2,9% respecto del promedio de América Latina, destacándose las subas en Vivienda y servicios (+7%), Alimentos (+3,4%) y Restaurantes (+3%). Sin embargo, desde que Javier Milei es presidente los precios relativos solo subieron en Vivienda y servicios (+41,5%) y Comunicaciones (+19,1%).

Con las últimas variaciones, el país quedó 4% más barato que el promedio regional. Restaurantes, Indumentaria y Comunicaciones son los tres rubros en los cuales somos más caros, en términos relativos, aunque vale remarcar que la brecha en ropa se redujo considerablemente respecto de noviembre de 2023. En el otro extremo, los valores más bajos se observan en Salud, Alcohol y tabaco, y Educación.

Tipo de cambio bajo y balanza de pagos sostenible: ¿una anomalía posible?

A diferencia de otras etapas de apreciación del peso, que fueron de la mano con crisis en las cuentas externas, en la actualidad no se observa un déficit significativo de cuenta corriente. Al respecto, la Fundación Mediterránea señaló que «dada la expansión observada y esperada para los próximos años en las exportaciones de petróleo, gas y minería, es muy probable que a futuro el país exhiba un tipo de cambio real inferior al promedio histórico, y resulte sostenible desde el punto de vista de la balanza de pagos«.

Para la entidad, el techo actual de la banda, en torno a los $1.720 y similar al valor real observado en los primeros meses del gobierno de Mauricio Macri, tras el levantamiento del cepo, «no parece ser un nivel que luzca inviable a futuro, dadas las perspectivas mencionadas para las exportaciones a largo plazo».

Fuente: Ámbito

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