La calle Rivadavia se convierte en peatonal de 19 a 2 de la madrugada

Con motivo del comienzo de la temporada de verano, a partir de este lunes la calle Rivadavia se convierte en peatonal desde Buenos Aires a San Luis.

Desde el Municipio anunciaron que desde este lunes y hasta el 28 de febrero, la calle Rivadavia desde Buenos Aires a San Luis se convierte en peatonal en el horario de 19 a 2 de la madrugada. Durante este período, se prohíbe la circulación y estacionamiento de vehículos en el horario mencionado.

Se exceptúa el acceso y salida de la cochera ubicada en la calle Rivadavia, entre Corrientes y Entre Ríos. Para ingresar o salir de la cochera, se utilizará la calle Corrientes.

Con el fin de garantizar el cumplimiento de esta disposición, el Municipio tiene la facultad de trasladar temporalmente las paradas de taxi correspondientes. Además, en caso de lluvia, se levantará la restricción peatonal establecida.

