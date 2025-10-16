La Cámara Nacional Electoral dispuso que los afiches de La Libertad Avanza deben exhibir la imagen de Diego Santilli

El Tribunal revocó una resolución de la Junta Electoral y sostuvo que el acceso a la información clara y completa es esencial para el voto informado. El Correo confirmó que podrá distribuir el material sin demoras.

La Cámara Nacional Electoral revocó la decisión de la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires que había desestimado la reimpresión de los afiches informativos que deben exhibirse en todos los establecimientos de votación. Estos carteles contienen las listas completas de candidatas y candidatos del distrito, tal como establece el Código Electoral Nacional. De esta manera, La Libertad Avanza podrá exhibir a su primer candidato a diputado, Diego Santilli.

A diferencia de las boletas únicas de papel -que por cuestiones de espacio no incluyen la totalidad de los nombres-, los carteles informativos son el instrumento mediante el cual el electorado puede conocer la composición íntegra de cada lista. Su exhibición en las escuelas y centros de votación es obligatoria y tiene por objetivo brindar transparencia y claridad al momento de emitir el voto.

Según lo argumentado por el Tribunal, la reimpresión de los afiches no implica retrasos ni riesgos logísticos para el operativo electoral. En su fallo, el cuerpo recordó que estos materiales “poseen un carácter genérico e informativo” y que su distribución puede realizarse “por un circuito paralelo o concomitante” al del material esencial -como urnas, padrones o boletas-, sin interferir en la preparación de los comicios.

La Cámara Nacional Electoral dio vía libre para reimprimir afiches con la cara de Diego Santilli

El Correo Argentino, responsable del despliegue electoral, también informó que cuenta con la capacidad técnica para reimprimir y distribuir los carteles sin afectar el cronograma previsto.

En los fundamentos de su decisión, el Tribunal subrayó que “el ciudadano debe ser el centro de la atención de quienes tienen a su cargo la administración de los asuntos públicos” y que las normas electorales “deben enfocarse en garantizar una voluntad bien clara, sin confusiones”.

El fallo destaca la importancia de que la información electoral puesta a disposición refleje la oferta real y vigente de candidaturas, sobre todo cuando existen condiciones operativas que permiten asegurar ese derecho.

Con esta resolución, el Tribunal reafirma la prioridad del acceso a la información completa y transparente para los votantes bonaerenses, en un contexto donde la claridad del proceso electoral es clave para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.

Fuente: Ámbito

Comentarios

comentarios