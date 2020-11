LA CARAVANA SUDAMERICA TAMBIÉN EN MDP: NO A OTRO GENOCIDIO DE ARMENIOS, SI AL RECONOCIMIENTO DE LA REPUBLICA DE ARTSAJ

Tal como estaba previsto en diferentes países de Latinoamérica, este sábado Mar del Plata también pidió por la Paz en Armenia a través de la caravana realizada por integrantes de la colectividad de ese país en nuestra ciudad.

Numerosos vehículos recorrieron desde la Plaza Mitre por la avenida Colón, la costa, Gûemes, Alem, el centro hasta el Museo Mar con las consignas: NO A OTRO GENOCIDIO DE ARMENIOS. SI AL RECONOCIMIENTO DE LA REPUBLICA DE ARTSAJ.

La finalización de la manifestación no fue casual: hay una Ordenanza Municipal que data de cuando se cumplió el centenario del genocidio para instalar un Memorial en la plazoleta frente al mencionado Museo.

Cabe recordar la historia de la humanidad registra la primera de las matanzas ocurridas en el siglo XX fue el exterminio, entre los años 1915 y 1923, de 1.500.000 armenios en manos del imperio otomano. La comunidad internacional le ha dado la espalda durante muchos años y aún hoy no termina de ser reconocido por sus responsables, el estado turco, a pesar de ser contemporáneo y generar un antecedente. La impunidad de esos hechos sirvió como fundamento para el Holocausto. Hay una frase que la historia no olvida de Hitler en Auschwitz: “¿Quién se acuerda hoy del genocidio contra los armenios?¨, se jactaba. Eso significa que el hecho de que no se haya condenado implicó, de alguna manera, una vía libre para que el nazismo haya planificado y ejecutado lo que después hizo.

El genocidio armenio fue el exterminio sistemático premeditado de la población armenia en el Imperio Otomano, que luego se convirtió en el actual estado de Turquía. La fecha simbólica del inicio es el 24 de abril de 1915, día en que las autoridades otomanas asesinaron a unos 250 intelectuales y líderes armenios en Constantinopla, aunque las matanzas de los años previos ya anticipaban lo que vendría. Se ejecutó en el marco de la Primera Guerra Mundial, con la complicidad y silencio de la comunidad internacional.

Durante este período, se produjeron matanzas a la población masculina en su mayoría, deportación forzada de mujeres, niños, ancianos y enfermos en marcha de la muerte, obligándolos a transitar el desierto sirio sin agua ni alimentos, campos de concentración móviles, esclavización y violación de mujeres, robo de identidad y confiscación de propiedades.

La República de Armenia tiene una superficie de 29.743 km² y una población de 3.018.854 personas. Es un país euroasiático, ubicado al sur del Cáucaso. Limita con Georgia al norte; Turquía al oeste; la República de Nagomo Karabagh (RNK) y Azerbaiyán al este e Irán al sur. Su moneda es el tram. El idioma oficial es el armenio, lengua de origen indoeuropeo que utiliza un alfabeto propio de 36 letras, creado en el año 405.

