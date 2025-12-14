La Casa sobre el Arroyo cambia el horario a partir de este lunes

Las visitas guiadas serán de lunes a viernes a las 10, 12 y 14. La entrada es gratuita. La inscripción previa se realiza en www.turismomardelplata.gob.ar y se habilita cada viernes a partir de las 12. Se mantienen los horarios de visita al Parque: de lunes a viernes de 8.30 a 14.30.

La Municipalidad de Gral. Pueyrredon informa el nuevo horario para visitar el Museo Casa sobre el Arroyo, emblemático espacio patrimonial de la ciudad ubicado en Quintana 3998. A partir de este lunes 15, las visitas guiadas con ingreso a la Casa serán de lunes a viernes a las 10, 12 y 14. La entrada es gratuita y se mantienen los horarios de visita al Parque: de lunes a viernes de 8.30 a 14.30.

En esta propuesta, se recorre la totalidad de la Casa del Puente en grupos reducidos y acompañados por un Guía del Museo, pero es indispensable contar con inscripción previa a través del sitio web www.turismomardelplata.gob.ar. La inscripción para todas las visitas de la semana siguiente se habilita cada viernes a partir de las 12. La parte inicial de la visita y la espera para ingresar a la Casa transcurren en el parque, por lo que se recomienda asistir con ropa adecuada y acorde al clima.

Se recuerda al público que el Museo Casa sobre el Arroyo permanecerá cerrado el miércoles 24, jueves 25 y jueves 31, al igual que en situaciones donde las condiciones climáticas y/o ambientales lo requieran.

