LA CIUDAD SE POTENCIÓ CON MDPEMPRENDE 2023

Muy convocante fue el #MDPEmprende evento organizado por la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FCEYS) de la Universidad Nacional de Mar del Plata y la Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación de la Municipalidad de General Pueyrredon.

En la apertura estuvieron presentes el CP Alfredo Lazzeretti, Rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata; el CPN. Adrián Consoli, Secretario de Desarrollo Productivo e Innovación del municipio, la Esp. Esther Castro, Decana FCEyS y Marcelo Guiscardo, Presidente Clúster de Energía.

Asistieron más de 700 personas al Espacio “Biología Club” de Playa Grande donde se encontraron emprendedores, empresarios, mentores, consultores, profesionales, inversores e instituciones de apoyo, para crear nuevos vínculos y procurar un intercambio de experiencias que fomente la innovación y la generación de nuevas ideas de negocio.

Fueron expositores Pablo Pacheco y Nano Rizzo, Fundadores de Trimarchi y del Club TRI. Se presentó el Libro de Locaciones Cinematográficas “Mar del Plata, un lugar para todas las historias” con un invitado especial, Giuseppe De Angelis, Presidente del Mar del Plata Bureau, Convention and Visitor; y El caso Georgia Screen Entertainment Coalition, contando la experiencia del conglomerado audiovisual de Atlanta, junto a Patricio Montalbetti, Productor cinematográfico de Head at 6UP Media y Antártica Plus+.

Compartieron su experiencia Pablo Rodríguez, Co-Fundador Cervecería Antares; desde los Clústers Productivos de la Ciudad expusieron Ignacio Mesa, Pte. Clúster Alimentos; Marcelo Guiscardo, Pte. del Clúster de Energía, y Alberto Chevalier, Presidente del Parque Industrial de Mar del Plata.

Por su lado GEMA Grupo de Emprendedores MDP, conformaron un panel con José Montes (AOKI), Lorena Comino (Facturante), Patricio Boyd (Playa Limpia): Plataforma Mar del Plata Circular, Libel Sánchez (Revertir) y Martina Gianpaoli (Ecostas): Campaña “Sin Bolsa, por favor”.

La medición del Triple Impacto se convirtió en una temática protagonista con Deborah Sabsay, Directora de Impacto Kalmar; Ignacio Barutta, Plataforma Leaf; Leonardo Mustafá El Abed, Lulea (Empresa B) y Mayra Fullana (Kausana Consultora de Impacto). También se pudo apreciar emprendedores que refuerzan su mensaje de filosofía sustentable a través de pequeñas acciones en sus prácticas cotidianas y efectuaron intervenciones sustentables en vivo. Otro de los conversatorios sobre Emprendimientos para la Sostenibilidad, tuvo la participación de Damián Sánchez, Blue Ocean; Rocío Errecaborde, Fundadora de Más Uso; Joaquín De Tomaso, Fundador de Changüi; Agustín Martínez, Integrante de Cooperativa Regenera; Matías Cosso, Director General de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la MGP.

Por supuesto, no podía faltar la Inteligencia Artificial & TIC, exponiendo José Montes, Founder de Aoki Tech; Renato Rosello y Nicolás Markevich. Founders de Rollpix; Lorena Comino, Founder de Facturante; Mariano Lerner, Founder de Exactian, Jonatan Trianon (ATICMA)

En otro de los panales, se presentó el programa “Mar del Plata Ciudad Emprendedora” con Josefina Areso (RIL – Red de Innovación Local); Andrea Valdez (Pepsico); Elena Fundes (Mayma) y Selena Marinelli (MGP)

En simultáneo, se desarrollaron las mesas de “mentorías” y “consultorías” donde los asistentes pudieron dialogar, con empresarios, consultores y profesionales destacados de la ciudad. También se contó con la asistencia técnica de diferentes instituciones que conforman las redes de apoyo y asesoramiento a emprendedores a nivel local y zonal.

El cierre del evento estuvo a cargo de María Eugenia Libera (UNMdP), Ariel Gonzalez Barros (UNMdP) y Sebastián Prats (MGP) quienes agradecieron a todos los expositores y asistentes para luego disfrutar de Música y Networking.

Comentarios

comentarios