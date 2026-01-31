«La cocina marplatense presente en la Feria Internacional de Gastronomía»

La cocina marplatense dijo presente en la 24° edición de Madrid Fusión, la Feria Internacional de Gastronomía más influyente del mundo, que se realizó del 26 al 28 de enero de este año en IFEMA Madrid, España.

La Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica, a través de su representante Patricio Negro, marcó la presencia de Mar del Plata en este evento global que congrega a los referentes más destacados de la alta cocina.

Durante los tres días de feria, la propuesta marplatense se convirtió en una verdadera vidriera internacional de sabores, técnicas culinarias y productos de excelencia.

Patricio Negro ofreció al público y a los profesionales del sector una mirada fresca y contemporánea de la cocina argentina, destacando ingredientes autóctonos, tradiciones regionales y la identidad gastronómica que caracteriza a Mar del Plata.

La participación en Madrid Fusión también reafirmó la importancia de la gastronomía como herramienta estratégica para el posicionamiento internacional de nuestra ciudad, articulando cultura, producto y desarrollo productivo en un ámbito de intercambio profesional e innovación

