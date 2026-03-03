La Coppa Scuola Pizzaioli llega a Mar del Plata para celebrar la verdadera pizza italiana

El próximo 14 de abril, la ciudad se convertirá en el epicentro de la cultura gastronómica italiana con una competencia que busca al mejor pizzaiolo de la región.

Mar del Plata se prepara para recibir la edición local de la Coppa Scuola Pizzaioli, un evento internacional de alto nivel organizado en colaboración con el Consulado de Italia en Mar del Plata. La iniciativa, que se enmarca en las celebraciones globales de la Jornada del Made in Italy, busca no solo premiar la destreza técnica, sino difundir el conocimiento que define a la auténtica pizza italiana.

Más que un simple torneo, este encuentro está diseñado tanto para profesionales como para aficionados. El eje central será la pizza Margherita, símbolo máximo de la tradición. Los participantes serán evaluados bajo estrictos criterios de autenticidad: desde la selección de materias primas y el tipo de masa, hasta los tiempos de fermentación y el método de cocción.

«Es un honor colaborar en la organización de esta primera edición en Mar del Plata. El ganador tendrá la importante responsabilidad de representar a la ciudad en el campeonato nacional», destacó Andrea Varischetti, Cónsul de Italia. Por su parte, Juan Pablo Padrevita, fundador de Scuola Pizzaioli, subrayó que el objetivo principal es «seguir educando y transmitiendo la cultura de la pizza italiana».

Un pasaporte a Italia

El ganador de esta edición marplatense obtendrá el pase directo para competir en el Campeonato Scuola Pizzaioli que se llevará a cabo en Buenos Aires en septiembre. Allí, el premio mayor será un viaje a Italia para profundizar en la formación profesional y la cultura culinaria europea.

Como broche de oro de la jornada, se realizará una masterclass con degustación exclusiva para invitados del sector gastronómico, instituciones y prensa, consolidando a «La Feliz» como un punto de encuentro clave para el patrimonio culinario italiano en la región.

