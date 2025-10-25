La decepción de Franco Colapinto tras quedar último en la clasificación del Gran Premio de México: “Es un auto muy difícil”

El piloto argentino tuvo que abortar su último intento en la Q1 por un error y no pudo superar a su compañero Pierre Gasly

El Autódromo Hermanos Rodríguez acogió la sesión de clasificación del Gran Premio de México de la Fórmula 1, en la que Franco Colapinto terminó en la 20° posición. El argentino cometió un error en su último intento, algo que lo privó de mejorar su ubicación en la grilla de salida. No obstante, el rendimiento del monoplaza de Alpine fue decepcionante: su compañero Pierre Gasly largará 18° al superar levemente al pilarense, a pesar de completar una chance más.

El joven de 22 años dejó en evidencia su decepción a la hora de hablar con los medios de comunicación, donde resaltó las dificultades para controlar el monoplaza A525 del team con sede en Enstone. “La Q2 era imposible. Creo que 16 o 17 podríamos haber quedado, pero es un auto muy difícil. Le pegué a un piano como le pegan todos y las gomas de adelante se levantaron en el aire. No tenía dirección. Tenemos que buscar siempre esa última milésima y nada… no sale”, argumentó un Colapinto muy decepcionado, reflejando los problemas que tuvo en el cierre de la Q1.

En esta misma línea, profundizó en los problemas del vehículo y en el error que lo privó de mejorar su registro: “Hay que mejorar para mañana e intentar que sea un mejor día. Pero hoy fue muy difícil. Un auto muy desconectado, que no tenía grip (adherencia). Un día, en general, complicado. Creo que hay que trabajar para mañana, pero también va a ser difícil”.

A diferencia de otros fines de semana de competición, Franco Colapinto no se mostró muy optimista de cara a la carrera del día domingo, aunque remarcó que trabajarán para maximizar el rendimiento del monoplaza. “Vamos a ver qué pasa, pero… Difícil. Está siendo un circuito y un finde que no nos está cayendo bien, como la mayoría. Pero hay que laburar para mejorar mañana”, analizó el pilarense.

El pilarense hizo nuevamente hincapié en los graves problemas de un auto que sufre notablemente los baches del asfalto. “Es un auto muy duro que con cualquier bache pierde todo el grip. No fue una buena qualy. Me costó mucho hoy en la FP3 también. Y ahora, no fue una buena qualy tampoco. A trabajar para mañana y esperar a tener una mejor carrera”, completó en sus declaraciones con ESPN. Colapinto largará en la última ubicación en el GP de México (REUTERS/Henry Romero)

En la primera salida a pista en la Qulay, Colapinto marcó un mejor tiempo que Gasly. El pilarense computó una vuelta de 1:18.392, mientras que el francés hizo lo propio con un registro de 1:18.831. Ambos corredores de Alpine ingresaron a los pits inmediatamente para cambiar sus neumáticos y montar su segundo juego de blandos nuevos.

En su segunda salida se invirtieron las posiciones, Pierre frenó el cronómetro en 1:17.630 y superó a Franco (1:17.670) por 0.040 segundos. No obstante, los dos competidores del team galo permanecían en la parte baja de la grilla.

Para el último intento en la Q1, los dos Alpine volvieron a poner un juego nuevo de gomas rojas. Sin embargo, Colapinto cometió un error y no pudo mejorar su registro: fue muy agresivo en el ingreso a la curva 3, pisó el piano y el monoplaza saltó. Pese a que el argentino logró controlar el coche, perdió mucho tiempo y bajó el ritmo. Gasly cerró la vuelta con un tiempo de 1:17.546 y terminó en la 18° ubicación.

Vale recordar que Colapinto venía de finalizar en la 19° ubicación en la FP3, solamente por delante del Aston Martin de Fernando Alonso. El mejor registro del argentino fue de 1:18.581, que fue apenas 0.169 segundos peor que el de su compañero Pierre Gasly, que se ubicó 18°. Esta fue la primera sesión del fin de semana en la que el francés estuvo más firme que el pilarense, quien dominó la batalla interna en Alpine durante el día viernes.

La carrera del Gran Premio de México se realizará éste domingo a partir de las 17:00 (hora argentina). La competición en el Autódromo Hermanos Rodríguez contará con un total de 71 giros.

Fuente: Infobae

