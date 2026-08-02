La engañaron con una entrevista laboral, la mataron y enterraron en las playas de Punta Mogotes

La encontró su familia y hay dos detenidos

📍 La víctima tenía 26 años, y fue encontrada asesinada en una playa de la zona sur de la ciudad. La investigación derivó en la detención de dos jóvenes de 26 y 27 años, acusados por el crimen.

• La víctima había salido el viernes para asistir a una supuesta entrevista laboral tras ser contactada por Facebook, pero nunca regresó a su casa.

• Según la investigación, la joven fue asesinada y su cuerpo fue enterrado en la arena, al lado de un contenedor, donde días después fue encontrado por su hermano.

• La familia sostiene que la oferta de trabajo era falsa y denunció demoras e irregularidades al intentar radicar la denuncia por su desaparición.

📢 Mientras avanza la causa judicial, los familiares reclaman justicia y que el crimen no quede impune.

Fuente: lu9mardelplata_

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