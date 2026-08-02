Rosalía dio su recital en Buenos Aires y se disculpó ante el público por el video post Mundial 2026: «Tremenda cagada»

La artista española habló ante el público en su primera presentación de esta gira en el Movistar Arena. Recordó su debut aquí en el Lollapalooza y explicó que jamás quiso generar una ofensa luego de la final de la Copa del Mundo.

La relación entre Rosalía y el público argentino, que había quedado en en el centro de la escena, parece haber vuelto a la calma tras el primer recital de la cantante en el Movistar Arena. Allí, la artista aprovechó un momento del show para referirse al revuelo que había provocado una publicación compartida después de la final del Mundial.

“Le di un reposteo. Tremenda cagada. Nunca tuve intención”, reconoció frente al público fiel que asistió igualmente después de la polémica en redes sociales tras un video compartido en el que se burlaba a la Selección Argentina por haber caído ante España en la final de la Copa del Mundo. La española volvió así sobre una polémica por la que ya había pedido disculpas, aunque sus explicaciones no habían evitado el malestar entre algunos seguidores que llegaron a vender sus entradas para la serie de recitales iniciada anoche y que continuará este domingo 2 de agosto, el martes 4 y el jueves 6.

ROSALÍA apologized once again to the Argentine audience and everyone who attended her show tonight at Movistar Arena:



“My God, what a mess that day was. I was just curious, without looking into it too much, and I quickly reposted it… and it was a huge mistake. It was never my… pic.twitter.com/kSFAXhoyEv — ROSALÍA UPDATE (@updaterosalia) August 2, 2026 Para reforzar su vínculo con el país, la cantante viajó en el tiempo hasta 2019, cuando se presentó por primera vez en el Lollapalooza. “Me acuerdo de que abría el show con la canción ‘Pienso en tu mirá’”, contó. Después, interpretó a capela las primeras palabras del tema y el público completó los versos.

“Nunca me olvidaré de la sensación de ‘You made it’. La primera vez que me la dieron fuera de mi país”, continuó la artista y agregó: “¿Cómo podría tener un sentimiento negativo o algo por el estilo hacia un lugar como este?”. El recuerdo de aquella presentación fue utilizado para remarcar el significado que tuvo la Argentina en sus comienzos.

La intérprete también destacó el acompañamiento que recibió de sus seguidores locales a lo largo de los años. “Siempre lo he dicho: es el mejor público que hay en la Tierra, siempre cantan todas las canciones y le ponen todo”, afirmó. Luego dejó un mensaje directo para quienes estaban presentes en el estadio. “Quiero que sepan que mi amor por la Argentina sigue igual que el primer día”, expresó antes de agradecerles a quienes asistieron al recital. “Gracias por levantarme hace tantos años y por no dejarme caer nunca. Los quiero muchísimo”, concluyó.

fuente: diario popular

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