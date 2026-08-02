Rosalía dio su recital en Buenos Aires y se disculpó ante el público por el video post Mundial 2026: «Tremenda cagada»

La artista española habló ante el público en su primera presentación de esta gira en el Movistar Arena. Recordó su debut aquí en el Lollapalooza y explicó que jamás quiso generar una ofensa luego de la final de la Copa del Mundo.
“Le di un reposteo. Tremenda cagada. Nunca tuve intención”, reconoció frente al público fiel que asistió igualmente después de la polémica en redes sociales tras un video compartido en el que se burlaba a la Selección Argentina por haber caído ante España en la final de la Copa del Mundo. La española volvió así sobre una polémica por la que ya había pedido disculpas, aunque sus explicaciones no habían evitado el malestar entre algunos seguidores que llegaron a vender sus entradas para la serie de recitales iniciada anoche y que continuará este domingo 2 de agosto, el martes 4 y el jueves 6.