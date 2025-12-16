La Facultad de Medicina cierra el año con 130 nuevos profesionales recibidos

La nueva Facultad celebró más de 200 egresados, inauguró un centro de simulación y llamó a cuidar la universidad pública.

Adrián Alacino, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata, habló en la tarde de LU9 Radio Mar del Plata, respecto a la transformación institucional, el aumento de egresados y los desafíos actuales del sistema universitario.

Alacino valoró como un hito el paso de Escuela a Facultad de Medicina, formalizado el 1° de noviembre tras la aprobación de la asamblea universitaria. «Fue un año muy difícil pero muy bueno. Tuvimos un apoyo amplísimo de docentes, estudiantes y graduados», señaló, al tiempo que destacó el clima de trabajo colectivo que permitió cerrar el ciclo lectivo con celebraciones multitudinarias.

El decano subrayó que durante 2025 se duplicó la cantidad de egresados y que la facultad ya alcanzó su techo operativo. «Vamos a andar todos los años entre 200 y 250 médicas y médicos, lo cual es un esfuerzo enorme de la universidad», remarcó, en referencia al impacto presupuestario y académico que implica sostener ese nivel de formación.

El significado de las recibidas

Las imágenes de los flamantes médicos celebrando en la sede universitaria recorrieron las redes sociales y, para Alacino, tienen un fuerte contenido simbólico. «Es la fiesta de los laburantes, el ascenso social tan esperado», expresó, al detallar que el 65% de los estudiantes de Medicina no tiene padres universitarios. «No es solo el esfuerzo del estudiante, es también el de las familias que acompañan durante años», añadió.

Desde una mirada más amplia, el decano sostuvo que estos logros se dan en un contexto complejo para la educación superior. «No estamos en contra de nadie ni de lo que vote la gente, pero sí nos importa que la universidad pública tenga el presupuesto que necesita para seguir funcionando», advirtió.

Centro de simulación: formación de excelencia

Otro de los puntos salientes del balance fue la puesta en marcha del Centro de Simulación, inaugurado a mitad de año con fondos propios de la universidad tras la caída de licitaciones y la falta de financiamiento externo. «Hoy se usa más de 10 horas por día y es un lugar de excelencia», afirmó Alacino.

El espacio no solo es utilizado por estudiantes, sino también por profesionales en ejercicio. «Anestesistas, cirujanos y otras especialidades entrenan allí con simuladores de alta fidelidad, lo que evita que tengan que viajar a Buenos Aires», explicó. Según detalló, los simuladores permiten practicar procedimientos complejos como intubaciones, colocación de vías y monitoreo de parámetros vitales sin intervenir sobre pacientes reales.

Para el decano, esta infraestructura impacta directamente en la comunidad. «Al tener estudiantes, practicantes y residentes mejor entrenados, mejora la calidad de atención en el sistema de salud de Mar del Plata», sostuvo.

Inscripciones y mirada sanitaria

La carrera de Medicina volvió a ser una de las más elegidas de cara al próximo ciclo lectivo, con aspirantes de distintas edades. Alacino remarcó que la facultad retomará su actividad plena a partir del 1° de febrero, tras un breve receso.

Consultado sobre la variante de gripe H3N2, el decano llamó a la calma. «No es bueno asustar a las personas. Hay que ser cautos y tomar precauciones», indicó, y recordó la importancia de medidas ya conocidas como la higiene de manos y el cuidado en espacios compartidos.

Con un tono cercano, Alacino cerró destacando el rol de la universidad como herramienta de inclusión. «Cualquiera puede ser universitario, cualquiera puede ser médico. Nosotros los esperamos», afirmó, sintetizando el espíritu de una Facultad que crece en egresados, infraestructura y compromiso social.

Fuente: LU9

