LA FCSyTS TIENE A SUS PRIMERAS “GRADUADAS VIRTUALES”

La Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social celebró de que en los últimos días se recibieron cuatro nuevas graduadas, y por primera vez en un contexto diferente al habitual. Salomé Salas, Milagros Simonetti, Agustina Belén Bustos y Daiana Gabriela Francois, fueron las primeras egresadas “virtuales”, a raíz del COVID-19 que impidió el desarrollo de clases en las aulas.

Ante la experiencia de recibirse vía videoconferencia las flamantes egresadas lo vivieron de forma muy particular. Salomé Salas, y Agustina Belén Bustos, flamantes Licenciadas en Terapia Ocupacional coincidieron en que: “Fue bastante raro ya que uno tiene en su cabeza una defensa de tesis presencial y en el espacio físico de la universidad”, por su parte Bustos agregó que: “Considero muy valioso que la universidad se pueda adaptar y atravesar éste desafío para el bienestar de sus estudiantes”. También hubo tiempo para un poco de humor, ya que remarcaron entre risas la rareza que fue recibirse desde la comodidad de sus sillones. Respecto al momento de enterarse de que se habían recibido, Salomé nos contó que: “Al finalizar fue una sensación de alivio y de alegría, de poder concluir ésta etapa, y más en este presente tan complejo” mientras que Agustina sostuvo: “Cuando terminé sentí un gran alivio de que pasó todo, también me sentí muy cómoda con el jurado, la comisión y la directora que estuvieron en línea”

Milagros Simonetti, flamante Licenciada en Trabajo Social, al ser consultada por los sentimientos al ser una de las primeras graduadas de forma virtual que tuvo la UNMDP, mencionó que: “La expectativa o deseos que tenía eran muy diferentes, pero igual las emociones son impensadas”, además, tuvo palabras de agradecimientos con la UNMDP y a las/os docentes que hicieron posible esta modalidad virtual. A su vez, recordó cuando recibió la noticia de que finalmente era Lic. en Trabajo Social: “Luego del dictamen, cuando termine la conferencia, abrace a mi familia, muy emocionados, tal cual lo había imaginado. Las palabras no alcanzan para describir los sentimientos”.

Daiana Gabriela Francois, flamante Licenciada en Terapia Ocupacional, pudo realizar su defensa de tesis desde su ciudad de origen, junto a su familia quien la acompañó mientras rendía: “que hayan estado presentes mi mamá, una de mis mejores amigas y mi hermano al lado, me dieron un toque de cotidianidad que me permitió lidiar con toda la ansiedad previa y disfrutarlo realmente”. Además, se mostró muy emocionada por el esfuerzo familiar que tuvo y que le permitió poder realizar la carrera universitaria: “soy la primera de mi familia en tener la posibilidad de acceder a la educación universitaria y es un hecho que no sucedió por azar o suerte sino que fue el resultado de grandes esfuerzos familiares”. Por último agradeció a su directora de tesis, a las autoridades de la UNMDP, docentes y sus compañeros que tuvo durante todo el trayecto universitario.

