La gira “Alquimia” de Patricia Sosa llega a Mar del Plata 

En el marco de un viaje musical transformador, la reconocida cantante y dueña de una voz única se presentará el sábado 7 de febrero.

El show será un recorrido por las distintas etapas de su carrera.

Figura central del rock argentino desde hace décadas, Patricia Sosa abre el 2026 con dos shows muy especiales que marcan el inicio de un nuevo año calendario. Además de presentarse en Buenos Aires, la artista estará el sábado 7 de febrero a las 21 hs en el Centro de Arte Radio City Roxy de Mar del Plata. Las entradas están disponibles en la boletería del teatro y por Plateanet.

Con una trayectoria que la ubica como una de las voces fundamentales de nuestra canción popular —desde su etapa en La Torre hasta su carrera solista—, Patricia construyó un repertorio que atraviesa generaciones y escenarios.

Su presencia en la escena fue clave para ampliar el lugar de las mujeres dentro del género y consolidar una identidad propia, tanto en estudio como en vivo.

Estos shows, los primeros del año, proponen un recorrido por distintas etapas de su carrera, combinando clásicos infaltables con material de Alquimia, en un formato que privilegia la cercanía con el público y la intensidad interpretativa.

Las nuevas fechas llegan luego de un 2025 con funciones destacadas, entre ellas un Auditorio Belgrano colmado en Buenos Aires y presentaciones en distintas ciudades del país como Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, Río Cuarto, Villa Constitución, Junín y Olavarría, reafirmando el permanente recorrido de Patricia Sosa por los escenarios de todo el país.

Con sus shows en Mar del Plata y en Buenos Aires, se inaugura un nuevo año de ruta para una artista con historia, continuidad y vigencia sobre el escenario.

PATRICIA SOSA | MAR DEL PLATA | GIRA ALQUIMIA VERANO 2026

Sábado 7 de febrero | 21 hs | Centro de Arte Radio City Roxy

Entradas anticipadas:

https://www.plateanet.com/obra/33637?obra=PATRICIA%20SOSA%20.&paso=inicio

Boletería del Teatro

