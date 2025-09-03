La hija del jerarca nazi entregó el cuadro “Retrato de dama” y este jueves afrontará audiencia de imputación

En la sede de la Fiscalía General Federal se exhibió esta tarde la obra “Retrato de dama”, con orden de secuestro emitida por la justicia porque figura en una lista del gobierno de Países Bajos como parte de un lote de pinturas robadas por el gobierno nazi a un coleccionista holandés, a comienzos de la década del 40, durante la Segunda Guerra Mundial.

La causa tiene por acusados a Patricia Kadgien, hija de Friedrich, un alto funcionario del gobierno de Adolf Hitler que tras el fin del conflicto se radicó en Argentina, y su esposo, Juan Carlos Cortegoso. Se los acusa de encubrimiento por contrabando.

La justicia había allanado dos veces el domicilio de la pareja, que desde el lunes afronta prisión domiciliaria en el marco de esta causa, pero los resultados fueron negativos. Lo mismo en otros tres domicilios de familiares que también fueron requisados, con similar suerte.

La entrega del cuadro, que quedó secuestrado y en custodia de fuerzas federales, estuvo a cargo del abogado de Kadgien. Se dio este paso luego de que se les rechazara un intento de dirimir los derechos hereditarios de esta pieza en el ámbito de los tribunales provinciales.

El fiscal general, Daniel Adler, presentó la obra secuestrada y destacó la labor del Poder Judicial de la Nación y el Ministerio Püblico Fiscal federal en el trabajo realizado, así como también el compromiso y aporte de los medios de comunicación. La existencia de este cuadro en el domicilio de Kadgier surgió por la publicación de un medio de Países Bajos, que advirtió la obra en un aviso de venta de la propiedad de los hoy acusados.

Fuente: Ahora Mar del Plata

Comentarios

comentarios