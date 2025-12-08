La iglesia Católica celebra la Inmaculada Concepción de la Virgen María

Este lunes 8, los fieles católicos celebran la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, quien -como marca el catecismo- estuvo libre de pecado desde su concepción hasta su muerte.

Este lunes 8 de diciembre la Iglesia Católica celebra la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. El dog -que establece que María fue concebida sin mancha de pecado original- fue proclamado por el Papa Pío IX, el 8 de diciembre de 1854, en la Bula Ineffabilis Deus.

«Declaramos, pronunciamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María, en el primer instante de su concepción, fue por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente en previsión de los méritos de Cristo Jesús, Salvador del genero humano, preservada inmune de toda mancha de culpa original, ha sido revelada por Dios, por tanto, debe ser firme y constantemente creída por todos los fieles.»

El camino para la definición dogmática de la Concepción Inmaculada de María fue trazado por el franciscano Duns Scotto. Se dice que al encontrarse frente a una estatua de la Virgen María hizo esta petición: «Dignare me laudare te: Virgo Sacrata« (Oh Virgen sacrosanta dadme las palabras propias para hablar bien de Ti).

La fecha elegida se debe a un cálculo matemático. La Iglesia Católica celebra el nacimiento de la Virgen el 8 de septiembre, por lo que para calcular el momento en el que fue concebida, se restaron nueve meses a esta fecha, dando como resultado el 8 de diciembre.

En la Argentina, la Inmaculada Concepción es patrona de la arquidiócesis de La Plata; de la arquidiócesis de Resistencia y de la provincia del Chaco; de las diócesis de Quilmes, Concepción, Venado Tuerto y Villa María; de la diócesis y de la ciudad de Villa de la Concepción del Río Cuarto; patrona secundaria de la diócesis de San Roque de Presidencia Roque Sáenz Peña; patrona secundaria de la diócesis de Santiago del Estero; y patrona de la ciudad de Reconquista y titular de la iglesia catedral.

Roma – Plaza España, columna que está presidida por una estatua de la Virgen María

Homenaje del Papa León XIV a la Virgen María

Este lunes, el Papa León XIV se dirigirá a la Plaza Mignanelli de Roma, a las 16:00 horas, para rezar a los pies de la columna que alberga la estatua de la Virgen María.

El Vicariato de Roma anunció en un comunicado que, como marca la tradición, los primeros en dejar flores ante la estatua de la Inmaculada Concepción serán los bomberos, en honor a los 220 colegas que inauguraron la estatua el 8 de diciembre de 1857. A las 7:00 h, subirán a la cima para depositar sus coronas de flores en el brazo de la Virgen.

Por la tarde, a las 16:00 (hora de Italia) , llegará el Papa y será recibido por el cardenal Vicario Baldo Reina y el alcalde Roberto Gualtieri. Se detendrá en oración al pie de la columna de 12 metros de altura, en cuya cima se ubica la estatua de la Virgen, y dejará una corona de flores.

El día contará con una serie de eventos: a las 8:30 h, la Banda de la Gendarmería Vaticana interpretará un himno a la Virgen; también participan la parroquia de Sant’Andrea delle Fratte, la Soberana Orden de Malta, la Legio Mariae, el Circolo San Pietro, la Fundación Don Gnocchi, UNITALSI y varios colegios. A las 9:00 h, se celebrará una Misa en la iglesia de Trinità dei Monti, presidida por monseñor Francesco Pesce, representante diocesano de la pastoral social y laboral, con la presencia de trabajadores de varias empresas romanas.

Fuente: Diario Popular

Comentarios

comentarios