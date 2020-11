LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN COMO FUENTE DE REACTIVACIÓN

El Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires Distrito IX solicita se le dé tratamiento urgente al Plan de Reactivación Económica. Aseguran que es la mejor herramienta posible para generar en poco tiempo empleo de calidad y en cantidad

En agosto pasado el poder Ejecutivo del Partido de General Pueyrredon presentó formalmente el denominado “Plan de Reactivación Económica”. La Mesa Directiva del Distrito IX del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires entiende totalmente la necesidad de tomar a nuestra industria como principal motor de la tan necesaria reactivación que todos esperamos que ocurra cuando la crisis sanitaria comience a aliviarse.

“Uno de los ejes del plan se basa en una serie de incentivos para edificaciones en ciertas zonas de nuestra ciudad, que por otra parte están en línea con lo que surgió de los dos planes estratégicos que tuvimos”, señalan las autoridades colegiales. Estos estímulos podrían aplicarse por un lapso de un año y tenderían a generar algún beneficio para quienes desde el sector privado estén evaluando la posibilidad de invertir en Mar del Plata.

Situación socio económica

“Sabemos que nuestra localidad venía siendo golpeada por la crisis económica nacional en los últimos años, exhibiendo además índices de desocupación de los más altos del país”, manifiestan. La crisis generada por la pandemia afectó fuertemente a las actividades dependientes de la actividad turística y eso nos llevó a duplicar en este Partido al índice de desocupación a nivel nacional en el segundo trimestre de 2020, superando un 26%, situación que además continúa agravándose.

Por otra parte de acuerdo con los relevamientos efectuados por la ONG “Mar del Plata Entre Todos”, el sector de la construcción sumado a la actividad inmobiliaria que la propia actividad genera, representa un 17% del Producto Bruto Global local. Además, y debido al marcado retroceso en inversiones para obra pública que en los últimos años se ha evidenciado en esta región, la gestión privada es casi el único sustento de este sector de nuestra economía. “Esta industria, como todos sabemos, genera una ocupación de personal intensiva y de todo el año, características que son fundamentales para atacar el problema de la desocupación que nos aqueja”, apuntan.

Coyuntura actual

Todo lo expuesto requiere que desde el Cuerpo Deliberativo se le dé tratamiento urgente al Proyecto elevado por el Ejecutivo local, ya que es éste, sin dudas, uno de los más importantes de este año legislativo. Y acentúan: “los principales grupos empresarios, con capacidad de invertir en las obras que pueden colaborar con la recuperación económica, están obviamente al tanto de las propuestas a tratar”.

Esto hace que algunas inversiones que ya podrían estar en marcha, se estén dilatando a la espera de una definición. Es decir que la demora en definir el rumbo, favorable o no, de estos estímulos temporarios, termina actuando como una traba a la potencial reactivación.

Conclusión

“Consideramos que esto no debe ser visto como una reforma permanente al Código de Ordenamiento Territorial vigente, sino como lo que es: un impulso temporario. La aprobación o no del mismo, no invalida la necesidad de aprovechar el próximo año para convocar a todos los sectores involucrados y debatir una reforma permanente de las normativas vigentes en materia de construcciones privadas”, afirman.

Pero la indefinición genera incertidumbre en quienes toman decisiones de inversión, “y desde nuestra institución estamos dispuestos a colaborar en lo que los ediles consideren necesario para dar una rápida solución al tema. El proyecto enviado por el Ejecutivo local insumió un arduo trabajo de los equipos técnicos, y a pesar de ello, seguramente es perfectible. Pero estamos en total acuerdo con el sentido general, que toma a nuestra industria como lo que es: la mejor herramienta posible para generar en poco tiempo empleo de calidad y en cantidad. Esto es exactamente lo que exige de todos nosotros la dramática situación socio-económica que nuestra ciudad está atravesando.

LA ARENA COMO RECURSO INDISPENSABLE

Desde el Colegio de Arquitectos distrital advierten sobre el uso del espacio público e ilegalidades en algunos sectores de la costa, a la vez que reclaman medidas locales. “Dilapidar este recurso avalando desde el Estado incumplimientos contractuales o materializando obras contrarias al sentido común, es una actitud suicida en la actual coyuntura económica y de desocupación que vive la región”, señalan.

La Mesa Directiva del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires Distrito IX ve con preocupación lo que pueda ocurrir en la próxima temporada estival en las ciudades turísticas y balnearias que lo abarcan. Asimismo y dadas sus particularidades, señala que “debemos prestar especial atención a la región en general”.

Hace unos meses que, por ejemplo, en Mar del Plata, desde la Cámara que nuclea a los empresarios del sector de balnearios y gastronomía, han presentado un protocolo de funcionamiento circunscripto a su área de explotación económica. Todos los actores involucrados quedaron a la espera de la elaboración de algo similar para las áreas de uso público, “cosa que hasta ahora y de acuerdo con la información con la que contamos, nadie ha presentado”, acota.

Uso del Espacio Público

Es sabido que por lo pronto en esta localidad y otras del mencionado nuestro Distrito, existe un déficit en la cantidad de espacio público por habitante de acuerdo con los parámetros que estipula tanto la Organización Mundial de la Salud como la ONU Hábitat. Según un estudio realizado por el equipo de “Iniciativa de Ciudades Sostenibles y Emergentes” (ICES, 2012) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mar del Plata contaba con sólo 3.38 m2 de espacios verdes por habitante. Muy por debajo de los 10 a 15 m2 que estas organizaciones estiman como necesarios. Estos datos son previos e independientes de la actual situación generada por la pandemia.

Recurso Indispensable

“Sabemos que la próxima temporada estival nos enfrentará con una situación atípica y desconocida –expresan-. La necesidad de distanciamiento interpersonal exigido por las condiciones sanitarias imperantes, interpela a los gobiernos locales a tomar todas las medidas necesarias para disponer la mayor cantidad posible de espacio al aire libre. Esto se ve reflejado en los atinados proyectos que existen tendientes a generar corredores comerciales con prioridad peatonal, o corredores gastronómicos que maximicen los espacios exteriores de expansión En este contexto es lógico pensar que en las urbes costeras este año el recurso crítico no serán las camas de hospedaje sino el espacio de arena de uso público. En síntesis, podremos recibir tantos turistas como espacio de arena de acceso irrestricto dispongamos”.

Dilapidación del Recurso

Más allá de los protocolos aprobados para el área de explotación privada, que son relativamente similares a lo que ocurre en una temporada normal, están ocurriendo algunos hechos que parecen ir a contra mano de lo que la coyuntura exige. “Notamos incumplimientos en algunos sectores de la costa en cuanto al manejo exigido de la arena, o algunas obras civiles tendientes a minimizar el espacio natural y de acceso irrestricto en otras áreas. Las autoridades locales deben estar más atentas que nunca a estas problemáticas en las condiciones que impone la situación actual”, puntualizan.

Por otra parte, las autoridades colegiales manifiestan que “vemos como contradictorio que en las plantas urbanas se piense en aumentar los espacios de uso peatonal incorporando calles de restricción vehicular; ampliación de espacios de vereda para gastronomía y recreación; se busque incorporar a los sectores cerrados patios y terrazas, mientras que, por el otro, el sector privado de arena, (quizás el único espacio masivo que tendrá esta temporada) sigue sin ceder metros a lo público, o lo que es peor, se reduce por construcciones de dudosa legalidad; avance de concesiones y permisos para promociones, publicidad u otras actividades que cercenan superficie a lo público cuando más la necesitamos”. Y se pregunta: ¿Si se necesitan sitios para la nocturnidad con espacio libre, no sería bueno trabajar con estructuras efímeras durante la noche y sobre los concesionados a los privados?”.

Necesidad de Medidas Locales

Mar del Plata tiene una población estable de 650.000 habitantes a los que se suman millones de visitantes en una temporada normal. Para tomar como referencia esto es más de 20 veces la población de destinos alternativos como Pinamar, Villa Gesell o Miramar. La ciudad es emblema de la actividad balnearia en Sudamérica y es donde el “veraneo” se inició a nivel nacional hace casi un siglo y medio. Dadas las características distintivas de nuestras vecinas costeras, pretender que, desde una instancia superior del gobierno, ya sea Nación o Provincia, determinen un Protocolo para el funcionamiento de nuestras playas públicas no tiene sentido, y lo más probable es que eso nunca ocurra.

Conclusión

Por último, la Mesa Directiva de la entidad considera que en la próxima temporada estival “vamos a tener que atravesar una situación sanitaria delicada, que merecerá un equilibrio entre economía y salud. Desde los distintos sectores productivos sabemos que nuestras ciudades necesitan del turismo como principal generador de recursos económicos. La superficie de arena de uso público, será esta próxima temporada la principal materia prima necesaria para que todos los sectores económicos se puedan desarrollar de la mejor manera posible, dentro de esta difícil situación. Dilapidar este recurso avalando desde el Estado incumplimientos contractuales o materializando obras contrarias al sentido común, es una actitud suicida en la actual coyuntura económica y de desocupación que vive la región”, apunta.

