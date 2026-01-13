La inflación en diciembre fue del 2,8% y totalizó un 31,5% en todo el 2025: fue la más baja de los últimos ocho años

Así lo dio a conocer el Indec de acuerdo al relevamiento sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC). En diciembre fue del 2,8%

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó que la inflación del mes de diciembre de 2025 fue del 2,8% de acuerdo al último relevamiento del organismo nacional sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Con esta estadística, la inflación acumulada del 2025 en Argentina fue del 31,5%. «De esta manera, el año 2025 concluye con la inflación más baja de los últimos 8 años, tanto en su medición a nivel general, como núcleo», publicó en su cuenta de X el ministro de Economía, Luis Caputo.

De todas formas, el IPC aumentó por cuarto mes consecutivo, ya que en agosto había sido del 1,9% y luego subió a 2,1% (septiembre), a 2,3% (octubre) y a 2,5% (noviembre).

Evolución de la inflación en Argentina en 2025. Fuente: Indec.

Según detallaron desde el Indec, la división con mayor alza mensual en diciembre fue Transporte (4,0%), seguida de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%) y Comunicación (3,3%).

Los rubros con menor incremento de precios fueron Equipamiento y mantenimiento del hogar (2%), Prendas de vestir y calzado (1,1%) y Educación (0,4%).

Fuente: Mi8

Comentarios

comentarios