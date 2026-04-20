La lluvia se hace presente: cómo estará el clima este lunes 20 de abril en Mar del Plata

El pronóstico anticipa una jornada inestable en Mar del Plata, con lluvias aisladas desde la mañana y bajas temperaturas.

Mar del Plata tendrá este lunes 20 de abril una jornada inestable, con probabilidad de lluvias aisladas durante buena parte del día y un descenso marcado de la temperatura en relación con jornadas anteriores.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la mañana se esperan lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitación de entre 40% y 70%. La temperatura rondará los 12 °C, con viento del sudeste de entre 13 y 22 km/h.

Por la tarde, las condiciones se mantendrán similares: seguirán las lluvias aisladas, también con una chance de precipitación estimada entre 40% y 70%. En ese tramo del día, la temperatura ascenderá hasta los 15 °C, con viento del este en velocidades similares.

Ya hacia la noche, el pronóstico indica continuidad de las lluvias, con la misma franja de probabilidad de precipitaciones. La temperatura volverá a ubicarse en torno a los 13 °C, mientras que el viento se mantendrá entre 13 y 22 km/h, aunque podrían registrarse ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

Fuente: MI8

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