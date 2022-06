La marplatense Vera Álvarez es la nueva presidenta de la Fundación Argentina de Nanotecnología

La investigadora y vicedirectora del Instituto de Investigación en Ciencia y Tecnología de Materiales, Vera Álvarez, fue designada presidenta de la Fundación Argentina de Nanotecnología. La designación la realizó el ministro Daniel Filmus, del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

De esta manera, Álvarez se convierte en la primera mujer en desempeñarlo en la historia de la Fundación.

La nueva presidenta de la FAN, la Dra. Vera Álvarez, cuenta con una gran trayectoria en investigación y transferencia en el área de los nanomateriales, es vicedirectora del Instituto de Investigación en Ciencia y Tecnología de Materiales (INTEMA / UNMdP-CONICET) y fue secretaria de Vinculación y Transferencia Tecnológica de la Universidad de Mar del Plata. Fue distinguida con el Premio Houssay en el área de Ingenierías, Arquitectura e Informática por sus investigaciones en materiales compuestos de matriz polimérica y recibió el Premio Nacional L’Oréal-UNESCO “Por las Mujeres en la Ciencia”, entre otras distinciones.

Vale decir que en la Fundación Argentina de Nanotecnología trabajan para una nueva generación de emprendedores, empresarios e investigadores, que promueven la innovación en nanotecnología desde sus laboratorios de I+D.

¿Qué es la Fundación Argentina de Nanotecnología?

Se trata de una fundación dedicada a promover el desarrollo de proyectos y emprendimientos con nanotecnología y a difundirlos en los distintos sectores de la sociedad argentina. El objetivo principal, según describen en su sitio web, es vincular a los distintos actores intervinientes y generar un ámbito propicio para el desarrollo de estas tecnologías en nuestro país.

En la sede cuentan con los espacios, el equipamiento y los profesionales necesarios para la instalación de desarrollos nano de alto nivel. Se ofrece una serie de programas e iniciativas orientadas a emprendedores, investigadores y estudiantes interesados en la temática.

Sobre las nuevas autoridades de la FAN

Además de lo mencionado sobre la Dra. Vera Álvarez, el Consejo de Administración de la FAN está integrado por especialistas del ámbito científico, académico, industrial y de gestión de distintas partes de nuestro país, con el objetivo de generar iniciativas con enfoque integrador para impulsar la nanotecnología en los distintos sectores de interés.

El nuevo consejo completo está conformado por:

Vera Álvarez – Presidenta

Laura Toledo – Vicepresidenta

Paula Angelomé – Secretaria

María Elena Vela – Tesorera

Sara Aldabe Bilmes – Vocal

Ana Laura Zamit – Vocal

Ricardo Sagarzazu – Vocal

Fernando Stefani – Vocal

Federico Ariel – Vocal

Con las nuevas incorporaciones, dejan sus cargos Daniel Lupi, ex presidente; Guillermo Venturuzzi, ex vicepresidente; y Adriana Serquis, ex vocal; quienes desempeñaron un destacado papel en el fortalecimiento de la FAN como institución promotora de la nanotecnología a nivel nacional.

Laura Toledo, vicepresidenta de la FAN, es Ingeniera Industrial de la Universidad Tecnológica Nacional, con un posgrado en Diseño y Evaluación de Políticas Públicas por el Instituto I+E y la Universidad de Pompeu Fabra. También es diplomada en vinculación tecnológica por la Universidad Nacional del Litoral y en Gestión del Desarrollo Emprendedor por la Universidad Nacional de General Sarmiento. Entre 2012 y 2019 fue responsable del área de promoción de la Fundación Argentina de Nanotecnología que incluye sus programas de inversión en proyectos y de incubación de empresas, así como de vinculación público-privada. Es docente de posgrado en la Maestría en Ingeniería de Materiales Compuestos de la Universidad de Buenos Aires, donde dicta Gerenciamiento de Proyectos Tecnológicos. Actualmente se desempeña como Directora Nacional del Fondo Argentino Sectorial de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, organismo descentralizado del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación.

La secretaria del Consejo de Administración, Dra. Paula C. Angelomé, es Investigadora Independiente del CONICET en la Gerencia Química y el Instituto de Nanociencia y Nanotecnología (CNEA-CONICET). Ha dirigido múltiples proyectos de investigación, becarios/as doctorales y posdoctorales en temas relacionados con la síntesis, caracterización y aplicaciones de nanomateriales. En 2019 recibió el Premio Estímulo de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en el área de Química.

La Dra. María Elena Vela (INIFTA / UNLP-CONICET) seguirá desempeñando su cargo de Tesorera del Consejo de Administración. Asimismo, las doctoras Sara Aldabe Bilmes (INQUIMAE / UBA-CONICET) y Ana Laura Zamit (INTA), y el Lic. Ricardo Sagarzazu (INVAP S.E.), renovaron sus cargos como vocales.

Completan el Consejo de Administración el Dr. Fernando Stefani, actual director del Centro de Investigaciones en Bionanociencias (CIBION), Investigador Principal del CONICET y profesor titular del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, que cuenta con una extensa trayectoria en nanofotónica y nanofabricación; y el Dr. Federico Ariel, investigador del Instituto de Agrobiotecnología del Litoral (IAL, UNL-CONICET), especializado en el diseño de estrategias de agricultura sustentable, que ha sido premiado por la Fundación Instituto Leloir y la Academia Nacional de Ciencias, entre otros.

El nuevo Consejo de Administración de la FAN está integrado por referentes de distintas áreas relacionadas a investigación, desarrollo tecnológico, innovación, transferencia, vinculación y gestión. Esto le otorgará una visión integral para impulsar la difusión y la promoción de la nanotecnología, en consonancia con los objetivos de la FAN y los lineamientos del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

