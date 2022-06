LA MAURETTE EN VIVO EN CAMPING

El próximo sábado 16 de julio a las 15:00 hs La Maurette se presentará por primera vez en vivo en el escenario de Camping (Av. del Libertador 999, CABA) junto a Panchito Villa y Lirio. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Ticket Hoy.

Este show marcará el regreso de la cantante y actriz porteña a los escenarios luego de la pandemia, por lo que aprovechará la ocasión para presentar por primera vez en vivo sus últimos singles y adelantar algo de lo que será su próximo álbum.

En el 2002 la pantalla chica la conoció de la mano de Cris Morena en Rebelde Way interpretando a Victoria Vico Paz, personaje que la llevó de gira durante dos años. Ya en 2004 actuó en No Hay 2 Sin 3 y en la serie Ricos y Mocosos. Participó en varias películas independientes nacionales e internacionales, como Left for Dead, Dying God, Bullet Face, Kung Fu Joe, Tales Of An Ancient Empire y The Theatre Bizarre, entre otras. Por su papel en Left for Dead ganó el premio a mejor actriz en el VII Festival Buenos Aires Rojo Sangre.

Durante el año 2008, Victoria volvió a trabajar con Cris Morena en la segunda temporada de Casi Ángeles y dió inicio a su carrera musical con la grabación de su CD «Victoria». En 2009 nuevamente se une a Cris Morena en la serie Jake & Blake. También filmó varias películas más, como 27: El Club De Los Malditos de Nicanor Loreti y Los Olvidados de los hermanos Onetti, y viajó a diferentes festivales de cine gracias a ellas.

En 2018 a Victoria le llega una propuesta de Daniel Grinbank para grabar un disco de versiones de clásicos y no tan clásicos de los 60 llamado Get Together, producido por Tweety González. Este es el inicio de La Maurette, su proyecto musical solista con el que ya lleva más de 50.000 streams en plataformas digitales.

