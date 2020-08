La mejor gastronomía con los mayores cuidados, para disfrutar en el sur de la ciudad

Volver a disfrutar de la gastronomía de autor, con la calidad y servicio de siempre, y la efectiva aplicación de los protocolos de higiene y seguridad que la coyuntura demanda, es posible nuevamente en el sur de Mar del Plata de la mano del Hotel Uthgra Sasso y sus espacios Tiamat e Il Sasso.

En Boulevard Marítimo 3545, todo el equipo de profesionales en hotelería, el chef Maximiliano Márquez y la pastelera Vanina Palanga, han trabajado en torno al nuevo marco para brindar una carta con las principales exquisiteces que caracterizan la gastronomía del lugar, tanto para quienes elijan disfrutarla de 8 a 0 en nuestro salón (con reserva previa), como para aquellos que quieran también vivir por primera vez la experiencia del take away y delivery de los platos del restaurante Il Sasso, todos los días desde las 19, en la zona comprendida por Juan B Justo, Edison, la costa y el Faro.

“Encontrarnos nuevamente con los marplatenses lo vivimos con una gran alegría y responsabilidad. También es un desafío porque nos ha invitado armar una carta con la pastelería y platos más acordes a los nuevos formatos que llevamos adelante, ya que nosotros realizamos toda nuestra producción en nuestra cocina”, explicó el gerente Jorge González, al tiempo que el encargado de Alimentos y Bebidas detalló: “El servicio take away que implementamos, permitirá que el cliente no tenga que bajarse de su auto: directamente cuando llegue a nuestra dársena de ingreso, le acercaremos el pedido y el sistema de pago será por Mercado Pago, llevando así adelante la menor cadena de contactos posible entre la cocina y el comensal”.

“De hecho -continuó- los platos tanto de Tiamat como Il Sasso son elaborados por una sola persona (nuestro chef, pastelera o sous). En el caso del servicio en salón, una vez emplatado se le coloca un cloche (tapa de metal) el cual recién se retira en la mesa ante el comensal. Y el delivery es emplatado directamente por quien lo elabora. De esta manera se establece el menor contacto con el producto y el ambiente antes que sea recibido por el cliente”.

La cocina: los cuidados de siempre con mayor periodicidad

El chef Maximiliano Márquez y la pastelera Vanina Palanga junto a su equipo se enfrentan a algunas novedades en la cocina dados los protocolos de COVID. Más que en el cuidado de los alimentos y la higiene en su llegada y manipulación “que siempre la trabajamos a un nivel super exigente”, en la suma de acciones que implican el uso del tapabocas, toma de temperatura corporal y protocolos de ingreso y egreso del sector cocina que todo el personal debe cumplir.

“El cuidado de los productos siempre fue super minucioso. Hoy se suma que en el ingreso al hotel la mercadería empaquetada se rocía con una solución para matar todo tipo de bacterias. Cuando llega a la cocina se hace una nueva desinfección, lavado, secado y guardado muy exigente como hacíamos siempre”, detalló Maximiliano y remarcó que “toda la comida sale cubierta por cloche o film desde la cocina imposibilitando el contacto del producto con el ambiente antes de la llegada al cliente”.

Con respecto a la accesibilidad a las materias primas para la elaboración de la destacada gastronomía del hotel, comentó que “surgieron algunos faltantes porque hay muchos productos que no se están distribuyendo entonces nos acomodamos a esa situación. De todos modos nosotros siempre trabajamos con productos de estación y que se elaboran en nuestra zona por lo cual no creemos tener complicaciones al respecto”.

Por último, sobre el nuevo desafío del delivery comentó: “La preparación de un plato para ese formato no es la misma que para salón ya que los tiempos de distribución son otros por el traslado, con un cálculo de media hora entre la cocina y que llega a la mesa. Estamos trabajando en esta novedad con platos solo adaptables a este formato en su calidad y sabor. Los que no, no se llevarán a cabo”.

