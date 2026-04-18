La Mesa de Diálogo de las Periferias busca crear consensos para abordaje integral de la situación de las personas en situación de calle

La Mesa de Diálogo por la Dignidad de las Periferias, convocada por el Obispado de Mar del Plata, se reunió en la sede de la Curia con la participación de universidades, centrales gremiales, sociedades de fomento, el Banco de Alimentos, movimientos sociales, referentes de la Iglesia y diversas organizaciones y pastorales que acompañan a personas en situación de calle.

En el encuentro se compartieron miradas sobre la realidad de las periferias y, de modo particular, se profundizó en la situación de quienes viven en la calle. En este marco, se coincidió en la necesidad de promover instancias de articulación efectiva entre los distintos niveles del Estado, especialmente entre la Provincia y el Municipio, para abordar de manera conjunta y sostenida esta problemática.

Se destacó la urgencia de generar respuestas integrales que contemplen no solo la asistencia inmediata, sino también el acompañamiento en aspectos clave como la salud mental y las adicciones, dimensiones que requieren políticas coordinadas y presencia activa en el territorio.

La Mesa se propone así asumir un rol de articulación y diálogo que favorezca la construcción de consensos y la implementación de acciones concretas, poniendo en el centro la dignidad de las personas más vulnerables y promoviendo condiciones que resguarden tanto a quienes atraviesan estas situaciones como a quienes trabajan cotidianamente en su acompañamiento.

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