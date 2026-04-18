Irán cerró otra vez el estrecho de Ormuz y lanzó nuevas acusaciones contra Donald Trump

Dijo que el presidente estadounidense incumplió los términos del alto el fuego, al mantener el cierre perimetral de la zona. Hace menos de 24 horas, Teherán había anunciado la reapertura de este paso clave para el tráfico del petróleo mundial.

Irán anunció este sábado su decisión de volver a restringir el tránsito por el estrecho de Ormuz, tras denunciar que Estados Unidos incumplió los términos del alto el fuego pactado el 8 de abril, al mantener su cierre perimetral de la zona. La medida tuvo lugar a menos de 24 horas de conocerse su reapertura.

«El control del estrecho de Ormuz ha vuelto a su estado anterior y esta vía estratégica se encuentra bajo una estricta gestión y control por parte de las Fuerzas Armadas», anunció el portavoz del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, el teniente coronel Ebrahim Zolfagari, en un comunicado recogido por la agencia iraní Tasnim. También advirtió que Teherán seguirá prohibiendo el tránsito por el paso mientras continúe el bloqueo estadounidense a los puertos iraníes.

La vuelta del control de este estrecho a su estado anterior implica fuertes restricciones al tránsito marítimo en uno de los principales corredores energéticos del mundo, por donde pasa el 20 % del petróleo mundial. Esta decisión eleva también las tensiones entre ambos países en medio del alto el fuego.

Teherán volvió a cerrar el tránsito en el estrecho de Ormuz por el bloqueo estadounidense a los puertos iraníes.

Zolfagari aseveró que Teherán había permitido previamente el paso «limitado y gestionado» de algunos buques petroleros y comerciales como «gesto de buena fe» en el marco de las negociaciones. Esa medida, dijo, fue revertida por la continuidad del bloqueo estadounidense a los puertos iraníes, lo que calificó como reiterados incumplimientos por parte de Washington.

«Mientras Estados Unidos no restablezca la plena libertad de tránsito de las embarcaciones desde Irán y hacia Irán, la situación en el estrecho de Ormuz permanecerá bajo un control riguroso», sostuvo.

En las últimas horas, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió en sus redes sociales que el estrecho de Ormuz no permanecerá abierto si continúa el bloqueo estadounidense, al denunciar afirmaciones falsas del presidente norteamericano, Donald Trump, sobre el paso marítimo y las negociaciones de paz.

Irán acusó al gobierno de Donald Trump de incumplir las condiciones de alto el fuego.

Fuente: diario popular

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