Chau barrera, bienvenido el Free Flow: así funcionará el nuevo peaje automático que llega hasta la Costa

El nuevo esquema eliminará las cabinas tradicionales y permitirá circular sin detenerse, con cobro automático mediante TelePase, lectores de patente y otros dispositivos digitales.

El sistema de peaje sin barreras, más conocido como free flow, comenzará a implementarse en la Autopista Buenos Aires – La Plata y en otras vías de acceso a la Costa Atlántica bonaerense. La iniciativa, impulsada por AUBASA, eliminará las cabinas tradicionales y permitirá que los vehículos circulen sin necesidad de detenerse para pagar.

Con este nuevo esquema, la recaudación se realizará de manera automática a través de sensores, lectores de patente y el sistema TelePase, una modalidad que ya se utiliza en otros corredores y que apunta a agilizar el tránsito en peajes con alto volumen de circulación.

Según se informó, la medida estaría lista para comenzar a aplicarse durante el último trimestre del año. En una primera etapa, el sistema será implementado en tramos de la Ruta Provincial 6, entre San Vicente y General Las Heras, en el partido de Mar Chiquita sobre la Ruta Provincial 11 y también en el peaje de Dock Sud.

Para quienes ya tengan activado el servicio TelePase, no será necesario realizar ningún trámite adicional. El paso por los peajes se registrará automáticamente y el cobro se efectuará del mismo modo que hasta ahora, pero sin necesidad de detener el vehículo.

En cambio, los conductores que todavía no estén adheridos al sistema deberán abonar luego el importe correspondiente a través de medios digitales, una vez registrada la pasada por el peaje.

La implementación del sistema free flow forma parte de un proceso de modernización de los corredores viales administrados por AUBASA y apunta a reducir tiempos de espera, evitar congestiones y mejorar la fluidez del tránsito en rutas clave para la conexión con la Costa.

Fuente: MI8

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