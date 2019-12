La ministra de Seguridad Sabina Frederic consideró que Gendarmería tuvo responsabilidad en la muerte de Santiago Maldonado

La funcionaria consideró que el operativo estuvo “pésimamente realizado” y que hará una revisión de la cadena de mando que participó del ejercicio. Sus definiciones sobre la derogación de los protocolos de Patricia Bullrich

La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic consideró que hubo responsabilidad de Gendarmería nacional en el operativo que finalizó con la muerte de Santiago Maldonado y lo describió a como “pésimamente realizado”, en una extensa entrevista en la que dio también definiciones sobre la derogación de los protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad que había impulsado por su predecesora Patricia Bullrich. Entre los cambios definidos aparecen la eliminación de la obligación de las policías en pedir el DNI en los trenes, la resolución que legalizó la “doctrina Chocobar” y el uso de las pistolas TASER, entre otras.

En diálogo con radio Metro, la periodista María O’ Donnell indagó sobre las causas del fallecimiento del joven artesano. “¿Creen que el operativo (de Gendarmería) tuvo responsabilidad en la muerte de Santiago Maldonado?”, consultó la conductora. Y Frederic respondió afirmativamente, sin dudar.

“Sí, fue un operativo pésimamente realizado. Las decisiones que se tomaron fueron totalmente desacertadas y por fuera de los protocolos, y eso lo sabe Gendarmería”, sostuvo la titular de la cartera de Seguridad. “El jefe del escuadrón se fue al baño (en el momento del operativo), quedó el segundo y no esperó al primero. Tampoco se esperó al móvil 4 de La Pampa, que es el que estaba preparado para intervenir en este tipo de episodios. Cruzar la cerca persiguiendo a la gente como lo hizo Chocobar también estuvo mal”, enumeró.

En esa línea, Frederic evitó opinar cuál fue el rol de Gendarmería, ya que es una atribución del Poder Judicial. “Desaparición (forzada) aparentemente no hubo por las pericias que se hicieron y lo que sabemos del proceso judicial. Ahora está la caratula en abandono de persona. Podían haber creído que esa persona podía cruzar tranquila, o no atender la situación de una persona que no solo estaba huyendo, sino estaba siendo víctima de un accidente. Pero no me corresponde a mí decirlo”.

Además, aclaró que el Ministerio va a colaborar con la investigación y que hará una revisión de las responsabilidades en toda la “cadena de mando” que participó del operativo que culminó con los decesos de Maldonado y Rafael Nahuel: “Vamos a aportar toda la información que la Justicia pida y una revisión disciplinaria, para generar un informe de las lecciones aprendidas sobre lo que se hace y lo que no se debe hacer, porque no es la primera que ocurre. Estos tipos de episodios no suelen tener consecuencias disciplinarias ni operativas, y tienen que ser una fuente de aprendizaje hacia dentro de la fuerza y hacia la sociedad”.

“Doctrina Chocobar”

Acerca de la defensa y el protocolo (hoy derogado) sobre la prerrogativa de las fuerzas de seguridad de disparar sin dar la voz de alto, Frederic indicó que se restableció que las policías tendrán como referencia al “Código Penal” en su actuación para la prevención o persecución del delito, que lo “remiten al principio de la legítima defensa” (propia y de terceros) y que no se seguirá “el criterio de Bullrich que es el cumplimiento del deber por encima de todo”.

“Nosotros somos el Ministerio de Seguridad, no somos el de Justicia ni los fiscales o jueces. La policía no hace Justicia por mano propia. Creemos que hay mantener esa separación. Con Chocobar el hecho criminal ya había cesado, el policía tenía que dar la voz de alto o pedir refuerzos, y no ajusticiar por la espalda. La policía tiene que encargarse de apresar al detenido”, opinó.

Marihuana y pistolas TASER

En relación a la legalización de la marihuana, Frederic se mostró de acuerdo en “avanzar hacia la regulación del consumo de cannabis y de las drogas blandas” e indicó que “el costo para el Estado de la persecución por marihuana es altísimo. A veces el daño que causa es menor que el alcohol”. “Necesitamos un debate serio con actores que han avanzado en pensar la regulación y tomar los modelos canadienses, norteamericanos y uruguayos. Ser responsables es empezar con la regulación de las drogas blandas y luego pensarlo, no creo que estemos preparados para despenalizar las drogas duras”.

Con respecto a las pistolas TASER, la ministra de Seguridad confirmó que aún no llegaron al país las 300 armas encargadas por la gestión de Patricia Bullrich y contó que la derogación del protocolo del uso de estas armas publicada hoy en el Boletín Oficial implica que solo podrán usarlas “las fuerzas federales especiales y en casos que no son de rutina cotidiana, como en tomas de rehenes o allanamientos”. “Es otro uso, no el original”, aclaró sobre la intención de la anterior gestión, que pretendía usarla en los trenes y espacios públicos abiertos.

Además, Sabina Frederic justificó que se derogue el protocolo “ofensores de trenes”, que establece como obligación a las fuerzas de seguridad que pidan documentos de identidad en los trenes a los usuarios. “Yo viajé en tren en el Roca hasta que me convertí en ministra y vi muchas veces hurtos en el tren. Suelen ser desde el anden hacia adentro del andén. Eso se controla con personal en los andenes, no hace falta pedir documentos. La Policía puede seguir pidiendo documentos pero tienen que justificar la circunstancia sospechosa”.

Fuente: infobae.com

