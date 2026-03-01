LA MISSISSIPPI CIERRA LA ÚLTIMA NOCHE DEL PARQUE DE MOGOTES

Llega la última noche del Parque de Mogotes y será una noche a puro rock. Este domingo 1° de marzo, la legendaria banda La Mississippi será la encargada de despedir la novena temporada con un show que promete clásicos, un repaso por sus más de 30 años de carrera.



La cita será en el Parque de Mogotes –Complejo Punta Mogotes– frente a balnearios 8 y 9. La apertura de puertas está prevista para las 18:00, mientras que los shows comenzarán desde las 21:00. El evento es ATP y la entrada consiste en una consumición mínima obligatoria para mayores de 12 años de $7.000, que se canjea por una bebida al ingresar.

Con más de tres décadas de trayectoria, La Mississippi llega a Mar del Plata para coronar una temporada que volvió a convertir al Parque en uno de los grandes puntos de encuentro del verano. Blues, rock y clásicos que atraviesan generaciones serán parte de una noche especial para locales y turistas.

Como invitado especial se presentará Mala Sangre, banda marplatense tributo a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, ícono indiscutido del rock nacional.



Además de la música en vivo, el público podrá disfrutar de 2×1 en la barra de bebidas de 18:00 a 20:00, parque de diversiones, foodtrucks y múltiples propuestas gastronómicas, que consolidan al Parque de Mogotes como una experiencia integral para despedir el verano.

