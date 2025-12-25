LA MÍSTICA SIGUE: LA KERMESSE SE PRESENTA EN PLAZA DE LA MÚSICA MAR DEL PLATA.

La Kermesse continúa encendiendo la mística de la mano de Los Decoradores -banda conformada por los históricos integrantes de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota “Semilla” Bucciarelli, Sergio Dawi, Tito Fargo y Hernán Aramberri. Capturando la esencia del espíritu redondo, dan un merecido homenaje a su público.

Tras 10 años llenos de shows memorables en diferentes ciudades de Argentina y Uruguay, La Kermesse da inicio al 2026 en la costa.

Sábado 10 de enero, 21hs, Plaza de la Música Mar del Plata (Av. Constitución 5780)

Entradas a la venta por sistema Articket

Y puntos de venta físicos

La Casa de las Guitarras: Belgrano 3420 – Mar del Plata

FAVA Casa Central: Av. Pedro Luro 3247 – Mar del Plata

Tras participar en un festival a beneficio por Enrique Symns en 2015, surge la fusión de dos proyectos distintos con una historia en común: SemiDawi -conformado por el bajista “Semilla” Buciarelli y el saxofonista Sergio Dawi- y The Comando Pickless -la banda liderada por el baterista Walter Sidoti-. A ellos se sumó también el guitarrista Tito Fargo, tejiendo así un vínculo indisoluble con el legado de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

En 2017, bautizados inicialmente como “Kermesse Redonda”, comenzaron a recorrer los escenarios nacionales, reviviendo los himnos de la legendaria banda platense y evocando el espíritu de Patricio Rey.

Ese año también marcó el ingreso del baterista y productor Hernán Aramberri, quien fue parte de Patricio Rey en sus últimos discos y luego de Indio Solari y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, y que reemplazó a Sidoti tras su partida por proyectos personales.

Con el correr de las presentaciones, la banda pasó a llamarse definitivamente La Kermesse de Los Decoradores. Hasta hoy realizaron más de un centenar de shows en diferentes ciudades de Argentina y de Uruguay, incluyendo el Estadio Obras al aire libre con una convocatoria multitudinaria, y festivales como el Cosquín Rock.

La formación se enriqueció no solo con sus miembros fundacionales sino también con la colaboración de otros músicos con pasado redondo como Lito Vitale, El Soldado, los saxofonistas Willy Crook y Gonzo Palacios, el baterista Juan “Piojo” Ábalos y el guitarrista Gabriel “Conejo” Jolivet. Además, se sumaron otros artistas de diversos géneros como Mavi Díaz (Viuda e Hijas de Roque Enroll), Lula Bertoldi (Eruca Sativa), Walter Meza (Horcas), Alejandro Kurz (El Bordo), Julieta Laso y Chino Laborde (Orquesta Típica Fernández Fierro), entre otros, creando un puente musical entre generaciones.

Actualmente la formación incluye como miembros estables a Sergio Dawi (saxo), Tito Fargo (guitarra), “Semilla” Bucciarelli (bajo), Hernán Aramberri (batería), Jorge Cabrera (voz), Oscar Kamienomosky (2da. guitarra) y Mariano Pirato (teclado y voz).

La Kermesse es un verdadero ritual que celebra y mantiene viva la inextinguible llama que ya abrazó a varias generaciones

