La novicia rebelde: Tráiler, donde ver y todo sobre el reestreno por el 60 aniversario

El aclamado musical vuelve. Entérate de todo acerca del reestreno.

Una de las cintas musicales más celebradas de todos los tiempos está por regresar a la gran pantalla. Cinépolis y +QUE CINE conmemoran seis décadas de La novicia rebelde (The Sound of Music) con el reestreno de esta joya, ahora restaurada en prístina resolución 4K. Aquí te contamos por qué no te puedes perder de este evento exclusivo.

¿De qué trata La novicia rebelde?

El filme nos presenta a Maria, una joven novicia con alma libre que, al convertirse en institutriz de los siete hijos del Capitán Georg von Trapp, transforma sus vidas con ternura, canciones y alegría.

¿Está basada en una historia real?

Sí. Todo comenzó cuando, en 1926, Maria Augusta Kutschera llegó a la casa del capitán viudo Georg von Trapp, en Salzburgo, como institutriz de sus siete hijos. Georg, lejos de ser un hombre rígido como lo muestra el cine, era un padre afectuoso. La relación de María con los niños se fortaleció y, en 1927, se casó con Georg, pasando a ser madrastra de los pequeños. Años después, la familia se amplió con tres hijos más.

La estabilidad económica de los Von Trapp se quebró en 1935, cuando perdieron su fortuna tras la crisis financiera y la caída de un banco. Entonces decidieron dedicarse a la música, apoyados por el padre Franz Wasner, quien se convirtió en su director. Así nació la Familia de Cantores Trapp, un grupo que alcanzó gran popularidad en Europa.

En 1938, la incorporación de Austria al Tercer Reich puso en peligro a Georg, debido a su oposición al régimen y a su negativa de aceptar un cargo en la marina alemana. Para escapar, la familia decidió huir a Estados Unidos, donde continuaron su carrera musical.

¿Quiénes forman parte del equipo de producción y elenco?

La novicia rebelde está dirigida por Robert Wise (conocido por su trabajo en Amor sin barreras, 1961), a partir de un guion escrito por Ernest Lehman, que a su vez está basado en el musical de Broadway creado por Richard Rodgers, Oscar Hammerstein II, Howard Lindsay y Russel Crouse.

Protagonizan, Julie Andrews, Christopher Plummer y Eleanor Parker. Produce el propio Robert Wise.

¿Por qué no te puedes perder este reestreno?

Estrenada en 1965 y ganadora de cinco premios de la Academia, entre ellos Mejor película, La novicia rebelde es un canto a la vida, a la música y a la valentía. Con melodías inolvidables como “Do-Re-Mi”, “Edelweiss”, “My Favorite Things” y “Climb Ev’ry Mountain”, esta edición especial restaurada permite redescubrir cada nota, cada gesto y cada paisaje con una calidad visual y sonora impecable.

“La novicia rebelde” vuelve a cines de Argentina el 20 de septiembre por tiempo limitado, consulta con tu cine para ver los horarios.

