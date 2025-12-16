LA OBRA «MI PADRE»  VUELVE A HACER TEMPORADA

NOMINADA A MEJOR OBRA DRAMA EN LOS PREMIOS ESTRELLA DE MAR 2025

DESDE EL DOMINGO 11 DE ENERO – 21 HORAS EN EL TEATRO LA BANCARIA

Tras una gran temporada de verano y ser nominada a Mejor Drama en los premios Estrella de Mar 2025, la obra «Mi padre», protagonizada por Miguel Jordan y Mariano Fernández, vuelve al teatro la Bancaria desde el 11 de enero. La comedia dramática se presentará todos los domingos de enero y febrero a partir de las 21 horas en la sala Arturo Jauretche

Un padre, un hijo… Un mismo amor reflejado en una historia donde los sentimientos y sensaciones emergen a flor de piel. El amor de un padre cuidando a su hijo. Su hijo, amando y cuidando a su padre… ¿El padre cuida a su hijo o el hijo cuida a su padre? Cuando los roles se invierten y cualquier cosa puede suceder.

Mi padre, cuando el amor todo lo puede, comedia dramática interpretada por Miguel Jordán y Mariano Fernández que se han llevado cientos de aplausos en la última temporada de verano.

Ficha técnica:

Asistencia técnica: Marcelo Cañete

Escenografía e iluminación: Juan Manuel Alías.

Libro y dirección: Mariano Fernández

Comentarios

comentarios