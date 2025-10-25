LA PORTUARIA LLEVA SU SHOW AL TEATRO ÓPERA LA PLATA

Tras 15 años de silencio en estudio, La Portuaria volvió con “El animal humano”, una canción que reafirma el sonido que los convirtió en referentes ineludibles del rock argentino. “El animal humano” (primer single de un nuevo disco) es mucho más que un tema: es una botella lanzada al mar, un rezo mántrico cargado de imágenes, ironía y reflexión. En un mundo atravesado por tensiones eco-sociales e históricas, el amor —como fuerza única, irrepetible e intraducible— se revela como la única salida posible. Desde esa pulsión nace esta canción, que aborda cuestiones profundas con ligereza poética y una sonrisa cómplice. La canción llega con un videoclip de fuerte impronta visual con dirección de Ariel Sanna y producción de Sebastián Cáceres.

Fiel a su esencia, La Portuaria optó por una producción sin artificios ni ediciones digitales. Todo suena tal como fue tocado, reivindicando la imperfección humana como valor estético y ético, casi como un dogma artístico. Esa decisión radical potencia la verdad emocional de la música y conecta con la raíz más cruda del grupo.

“El animal humano” marca un regreso poderoso, vital y necesario, que celebra la vida, el amor y las posibilidades reales de transformación.