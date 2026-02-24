La Provincia actualiza los precios y subsidios de la luz

El recálculo de Edelap, EDEN, EDEA y EDES incorpora aumentos por energía mayorista y cambios en los subsidios a partir de los consumos de febrero.

El Gobierno bonaerense aprobó el recálculo y la actualización de los cuadros tarifarios de las distribuidoras Edelap, EDEA, EDEN y EDES, así como de las áreas Río de la Plata, Atlántica, Norte y Sur, incorporando los nuevos precios mayoristas definidos por la Secretaría de Energía de la Nación y las modificaciones en el régimen de subsidios.

Los nuevos valores regirán para los consumos a partir del 1° de febrero y del 1° de marzo de 2026, según corresponda, de acuerdo a la resolución publicata este martes por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo al análisis de Agencia DIB, si se compara con las tarifas de enero, el costo del cargo fijo (haya o no consumo) para Edelap, por ejemplo, será desde marzo un 2,1% más alto que el actual. En el caso del cargo variable, el ajuste será mayor: en torno al 17%.

También el incremento repercutirá en distribuidoras como EDEA y por ende en cooperativas eléctricas del interior. En este caso, el cargo fijo subirá en marzo un 4,5%, mientras que el cargo variable un 12%.

En este contexto, se estima que un usuario residencial sin subsidios con un consumo medio pasará de pagar $46.100 a pagar $52.000. Mientras que un usuario con subsidios que pagaba $28.500 y ahora abonará $33.300 por su consumo energético.

Los cambios en las tarifas de luz

La medida incorpora los precios estacionales de la energía, potencia y transporte fijados por la Resolución SE N° 22/2026 en el marco de la Reprogramación Trimestral de Verano Definitiva del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), vigente entre el 1° de febrero y el 30 de abril de 2026. También contempla la actualización del recargo destinado al Fondo Nacional de la Energía Eléctrica (FNEE).

Asimismo, se adecuan los cuadros tarifarios al nuevo Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado por el Decreto Nacional N° 943/2025 y reglamentado por la Resolución SE N° 13/2026, que reemplaza el esquema de segmentación por niveles de ingresos y establece una categoría única de usuarios residenciales beneficiarios, con topes de consumo base de 300 kWh o 150 kWh mensuales según la época del año.

No obstante, ante la falta de implementación operativa del nuevo padrón del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), la Provincia no pudo aplicar retroactivamente el nuevo esquema entre el 16 y el 31 de enero de 2026. Por ello, se habilitó a las distribuidoras a recuperar las diferencias generadas en ese período mediante el Cargo Transición Tarifaria (CTT).

En ese marco, el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires (OCEBA) efectuó el recálculo que establece que las tarifas deben reflejar los costos de adquisición, transporte y distribución de la energía.

A partir del 1° de marzo de 2026, además, se aplicará una actualización transitoria del Valor Agregado de Distribución (VAD), del Sobrecosto por Generación Local (SGL), del Agregado Tarifario (AT), del CTT y de las compensaciones a distribuidores del Fondo Provincial de Compensaciones Tarifarias, en el marco de la etapa de transición tarifaria vigente hasta la próxima revisión integral.

