La Provincia junto al Conicet monitorearán el estado de la Costa Atlántica

El Gobierno bonaerense firmó un convenio con el organismo para poner en marcha tareas de monitoreo ambiental en los distritos con playas.

El Gobierno bonaerense aprobó el Convenio de Colaboración suscripto entre el Ministerio de Ambiente y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), orientado a fortalecer la gestión ambiental marino-costera en el territorio bonaerense, en el marco del programa “Pampa Azul”.

El convenio tiene por objeto impulsar acciones conjuntas vinculadas a la Red de Investigación de Estresores Marinos-Costeros en Latinoamérica y el Caribe (Remarco), en el marco del programa “Pampa Azul – Gestión Ambiental Integral Marino-Costera en la Provincia de Buenos Aires”.

El programa, aprobado por Resolución N° 53/25 del Ministerio de Ambiente, tiene como objetivo general contribuir a la protección y restauración de los ecosistemas marino-costeros, garantizando su conservación a largo plazo mediante una gestión ambiental integrada y sostenible, adaptada a los desafíos del cambio climático.

Entre sus ejes estratégicos se incluyen la conservación y restauración de ecosistemas marinos, el ordenamiento ambiental del territorio, el manejo de residuos y la economía circular, la adaptación al cambio climático, el monitoreo y gestión ambiental, y la promoción de la participación ciudadana y la educación ambiental.

De acuerdo al plan de trabajo del acuerdo, el Conicet junto a la Remarco van a desarrollar sistemas de monitoreo continuo de las condiciones del ambiente marino y costero, incluyendo las costas y zonas de transición. Para ello van a instalar estaciones en Santa Teresita, Villa Gesell, Mar Chiquita y Mar del Plata.

El Conicet es el principal organismo nacional dedicado a la promoción de la ciencia y la tecnología, con competencia en el fomento y ejecución de actividades científicas en todo el territorio argentino. El acuerdo se inscribe en la estrategia provincial de promover alianzas con organismos nacionales para fortalecer la gestión sostenible de los recursos naturales y enfrentar desafíos como la pérdida de biodiversidad y la degradación de ecosistemas.

Playas contaminadas

Cabe recordar que un reciente estudio, impulsado por la Red Costera Bonaerense (Recobo) que integran medio centenar de instituciones no gubernamentales y gubernamentales de 17 municipios, indicó que ocho de cada diez residuos censados en las playas de la provincia de Buenos Aires correspondieron a plásticos, consolidando una tendencia que se mantiene desde hace años. Aunque las colillas de cigarrillos, son otros de los deshechos que los turistas suelen dejar en la arena.

El informe arrojó que un total de 78,36% de los desechos registrados entre septiembre y octubre de 2025 son distintos tipos de plásticos. Este porcentaje representa un nuevo máximo frente a 2024 (74,05%) y evidencia la magnitud de la problemática, pese a los esfuerzos de prevención y concientización.

Las localidades censadas fueron San Pedro, Punta Lara, Punta Indio, Reserva Natural El Destino, San Clemente del Tuyú, Santa Teresita, Mar de Ajó, Pinamar, Villa Gesell, Mar Chiquita, Mar del Plata, Necochea, Quequén, Marisol (Coronel Dorrego), Coronel Rosales, Villa del Mar, Ingeniero White, Bahía Blanca y Daniel Cerri.

