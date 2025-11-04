La recaudación de impuestos cayó cerca de 3,5% real en octubre y alcanzó los $16,1 billones

La recaudación de impuestos de octubre estuvo afectada por la ausencia de algunos «extra» que ya no están presentes este año y que la actividad económica no ha podido compensar

La recaudación de impuestos de octubre alcanzó los $16.1 billones, con una variación interanual nominal del 26,5%, informó este lunes la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Si se toma la inflación transcurrida desde el mismo mes del año pasado, se registró una caída real de 3,5%.

ARCA explicó que la variación interanual del mes pasado «continuó viéndose afectada por la alta base de comparación debido a los ingresos extraordinarios de octubre de 2024».

En ese mes había ingresado recaudación proveniente de los siguientes conceptos:

• El Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales (REIBP): tanto de bienes regularizados como no regularizados.

• La moratoria (Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social -Ley 27.743): había vencido el plazo para la cancelación al contado de la deuda vencida al 31 de marzo de 2024 con la condonación del 50% de los intereses resarcitorios y punitorios, y el pago a cuenta del plan más amplio con condonación del 40% de los intereses. También habían ingresado cuotas por las adhesiones realizadas en los meses de agosto y septiembre 2024 a través del plan de tres cuotas.

• El Impuesto PAÍS que actualmente no se encuentra vigente.

• El Impuesto de Regularización de Activos: se encontraba vigente la adhesión al Régimen y el ingreso del pago adelantado de no menos del 75% del Impuesto Especial de Regularización (Etapa 1 – única para regularizar fondos).

El organismo recaudador precisó que «sin estos ingresos la variación interanual habría sido cercana al 37%», lo que habría dado un número positivo en función de los precios subieron en ese período un 31,4% de acuerdo a estimaciones de la Fundación Libertad y Progreso (LyP).

Pegó fuerte la quita de retenciones de octubre

Según señaló el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) «la recaudación tributaria nacional habría descendido un 3,6% real interanual durante octubre de 2025». «Al excluir la recaudación por tributos vinculados al comercio exterior, dada la eliminación de impuesto PAIS, la variación real interanual sería positiva por 1%.» indicó la consultora.

El informe indica que «la recaudación que más habría caído sería, sin tener en cuenta la eliminación del impuesto PAIS, la de Bienes Personales, que lo habría hecho en un 67,8% real interanual».

«Los otros tributos con descensos serían derechos de exportación (-66%) donde incidió de manera negativa la eliminación temporal de carga tributaria al sector agropecuario e internos coparticipados (-7,4%)», añade el IARAF.

El reporte privado plantea que «incidió de manera negativa en la recaudación total el hecho de que en octubre de 2024 tuvo ingresos extras por el blanqueo de capitales y moratoria».

Los tributos de mayor aumento real serían derechos de importación con 44%, seguido por impuesto a los combustibles con 25,2% y Ganancias con 13,2%. Estas variaciones fueron calculadas utilizando como supuesto una inflación mensual del 2,3% en octubre.

El principal impuesto, el IVA, habría tenido una recaudación constante en términos reales durante el mes de octubre de 2025 respecto a octubre 2024. Resulta importante destacar que está incidiendo negativamente en la recaudación del tributo la eliminación de la suspensión de exención de los certificados de exclusión de la percepción en la Aduana.

El segundo tributo de mayor participación, aportes y contribuciones de la seguridad social habría crecido un 1,2% real interanual. Incidió positivamente en la recaudación del tributo el aumento de la remuneración bruta promedio y el incremento del tope máximo de base imponible.

Cuanto recaudó cada impuesto

De acuerdo con los datos de ARCA, los ingresos por impuesto fueron:



IVA: $5,7 billones con una suba nominal del 31,7%

Impuesto a las Ganancias: $3,2 billones, con suba nominal del 48,5%

Créditos y Débitos Bancarios: $1,3 billones, con incremento del 41,2%

Seguridad Social: $3,76 billones con 38,8% de suba

Retenciones: $257.100 con una caída del 55% nominal

Aranceles importaciones: $800.263 millones con avance del 89,3%

Bienes Personales: $96.702 millones, con una merma del 57,8%

Combustibles: $455.472 millones, con un incremento del 64,3%

Fuente: ámbito

