La Scaloneta regaló una sonrisa para Bahía Blanca: partido a beneficio y un gol que vale una casa para familias afectadas

Apenas unas horas después del muy duro y celebrado triunfo de visitante ante Uruguay, contribunas repletas en el estadio de Huracán, el seleccionado campeón del Mundo realizó un entrenamiento abierto ante más de 30.000 personas que pagaron entrada para ayudar con ese aporte a los damnificados por el temporal que castigó a Bahía Blanca.

Varios de los que no jugaron no fueron titulares en el partido por Eliminatorias fueron parte del equipo que enfrentó al seleccionado Sub 20, que dirige Diego Placente. Fueron dos tiempos de 20 minutos que ganaron en intensidad y que fue triunfo para los mayores, por 2 a 0.

Pero lo importante aquí fue el gran acompañamiento de la gente ante la causa solidaria y también este encuentro que pudieron disfrutar con estos multicampeones, que de la mano de estos títulos viven un romance eterno y profundo con los hinchas argentinos.

Fuente: Ahora Mar del Plata

Comentarios

comentarios