La temperatura del mar en Mar del Plata en enero promedió los 21.6 grados

El Gabinete de Oceanografía Física del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) informó la temperatura del agua en la superficie del mar en Mar del Plata durante enero de 2026.

Los datos fueron obtenidos a intervalos de 5 minutos con un termómetro SBE38 instalado en la Estación de Observaciones Costeras (EOC) del Servicio de Hidrografía Naval ubicada en el Muelle del Club de Pescadores (38º00’02,27” S y 57º32’18,45” O). Para validar las observaciones se las comparó con mediciones semanales realizadas en el muelle de la Escollera Norte (X), y con el valor medio mensual climatológico (línea guiones) y los cuartiles mensuales Q1 y Q3 (líneas azul y roja) calculados con los registros adquiridos en la EOC.

La temperatura del agua en la superficie del mar en Mar del Plata durante el mes de enero promedió los 21,6 °C, aumentando a lo largo del mes desde el mínimo de 18,7C registrado el día 4 hasta el máximo de 24,1°C registrado el día 26.

Durante la segunda quincena del mes, la temperatura en la superficie superó al promedio climatológico estimado a partir de los datos del período 2013–2023. A partir del 23 de enero, todos los registros se ubicaron dentro del 25% de los valores más altos de la serie histórica (Q3= 21,8°C).

Al comparar los principales estadísticos mensuales de enero de 2026 con los calculados a partir de los registros de la serie EOC para el período 2013–2023 (Tabla); se observa el ascenso de todas las medidas, con excepción del valor máximo (es decir, no se batió récord mensual de temperatura máxima en el período analizado).

Estadísticos principales de la serie en la escollera del muelle de Pescadores para los registros de enero:

Comentarios

comentarios