La temperatura del mar en Mar del Plata en noviembre promedió los 17.5 grados

El Gabinete de Oceanografía Física del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) informó la temperatura del agua en la superficie del mar en Mar del Plata durante noviembre de 2025.

Los datos fueron obtenidos a intervalos de 5 minutos con un termómetro SBE38 instalado en la Estación de Observaciones Costeras (EOC) del Servicio de Hidrografía Naval ubicada en el Muelle del Club de Pescadores (38º00’02,27” S y 57º32’18,45” O). Para validar las observaciones se las comparó con mediciones semanales realizadas en el muelle de la Escollera Norte (X), y con el valor medio mensual climatológico (línea guiones) y los cuartiles mensuales Q1 y Q3 (líneas azul y roja) calculados con los registros adquiridos en la EOC.

La adquisición de datos estuvo interrumpida hasta el día 13 debido a tareas de mantenimiento en el sistema de adquisición.

Durante la segunda quincena de noviembre, la temperatura superficial promedió 17,5 °C, con un máximo relativo de 20,4 °C registrado el día 27, en concordancia con el incremento observado en la temperatura del aire. Este valor fue inferior al máximo absoluto para el mes de noviembre registrado en la serie, que alcanzó 21,1 °C en 2024.

Entre los días 25 y 29 se observaron temperaturas superficiales superiores a las consideradas normales para la región, superando incluso el 25% de los valores más altos de la serie histórica para noviembre (Q3 = 17,7 °C).

Comentarios

