La Tienda y el Shopping Los Gallegos ponen en riesgo el trabajo de 250 familias marplatenses

El Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica manifestó su profunda preocupación ante los recientes despidos producidos en la tradicional Tienda y Shopping Los Gallegos, en el marco del proceso de venta de las empresas a un nuevo grupo empresario.

En los últimos días, las firmas avanzaron con el despido de dos trabajadores, incumpliendo el compromiso asumido previamente de no realizar cesantías durante esta etapa de transición. Desde el gremio señalan que esta decisión genera una fuerte alarma entre los trabajadores y sus familias.

Desde el sindicato advierten que esta situación pone en riesgo no solo los puestos de trabajo directos, sino también a cientos de empleos vinculados a la actividad comercial del establecimiento. En total, son más de 250 familias las que dependen de la continuidad laboral en el complejo: alrededor de 150 trabajadores directos de la tienda y el shopping, y más de 100 empleos indirectos vinculados a la actividad.

“El compromiso de la empresa era claro: no iba a haber despidos. Sin embargo, en los últimos días se avanzó con cesantías que contradicen lo acordado y generan incertidumbre entre los trabajadores”, señalaron desde el gremio mercantil.

Ante esta situación, el sindicato informó que ya se realizaron las presentaciones correspondientes ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires solicitando la intervención del organismo para que se revean los despidos y se garanticen las fuentes laborales.

Desde el gremio fueron contundentes al remarcar que no permitirán que se vulneren los derechos de los trabajadores y aseguraron que continuarán realizando todas las acciones necesarias para defender cada puesto de trabajo.

“Desde el sindicato vamos a luchar por cada trabajador y cada familia que depende de estas fuentes de empleo. No vamos a permitir que se avance sobre los derechos laborales ni que se ponga en riesgo el trabajo de cientos de marplatenses”, afirmaron el sindicato que conduce Guillermo Bianchi.

Comentarios

comentarios