La Torre Tanque abre sus puertas en Carnaval

Obras Sanitarias confirmó que la Torre Tanque se sumará a las propuestas de cierre de temporada durante el próximo fin de semana largo.

El emblemático edificio estilo Tudor ubicado en Falucho y Mendoza abrirá al público el sábado 14, lunes 16 y martes 17, únicamente en el turno tarde (de 18 a 20.45). Sólo permanecerá cerrada el domingo 15, por descanso del personal.

Como ha sucedido durante todo el verano, las visitas guiadas se realizarán a las 18.30 y 19.30.

Quienes deseen descubrir este monumento histórico nacional, podrán reservar su lugar en www.osmgp.gov.ar, ingresando en el apartado “Entradas a la Torre Tanque”.

El recorrido incluye un viaje en el ascensor original, que atraviesa el tanque de agua elevado, o el acceso al único mirador de la ciudad de 360º por la renovada escalera de 194 peldaños, lo que supone toda una aventura.

Prestación asegurada en el finde XXL

La empresa sanitaria municipal informó que durante todo el fin de semana largo se mantendrán guardias operativas para garantizar el funcionamiento de los tres servicios a su cargo: agua, cloacas y desagües pluviales.

Si bien las oficinas comerciales permanecerán cerradas el lunes 16 y martes 17, los usuarios podrán comunicarse al 0810-666-2424 o por WhatsApp al 223 694-8900. Además, el sitio web institucional y la oficina virtual estarán disponibles para la realización de trámites y gestiones habituales.

