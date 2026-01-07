La Torre Tanque reabre sus puertas

Con imagen renovada, comienza la temporada estival de visitas guiadas y horarios vespertinos

Luego de una serie de intervenciones orientadas a la puesta en valor del edificio, Obras Sanitarias reabrirá este viernes 9 de enero las puertas de la Torre Tanque, con horario extendido por temporada y una programación de visitas guiadas.

En el Monumento Histórico Nacional, ubicado en la esquina de Falucho y Mendoza, se llevaron adelante tareas de hidrolavado exterior, trabajos de albañilería, renovación del color de pintura en paredes, reparaciones de zinguería y la incorporación de nuevos artefactos lumínicos en todo el sector de escaleras, lo que permitió mejorar tanto la estética como las condiciones generales del edificio.

Horarios

Según se informó desde la empresa sanitaria municipal, durante esta temporada el cronograma de atención será:

• Lunes a viernes: de 8 a 15 y de 18 a 21 • Sábados: de 18 a 21 • Domingos: Sin actividad

La Torre Tanque constituye uno de los emblemas patrimoniales más representativos de la ciudad y forma parte de la historia del servicio de agua potable en Mar del Plata. Fue construida a partir de un proyecto original del arquitecto Cornelio Lange y declarada Monumento Histórico Nacional en diciembre de 2013.

Entradas a la venta

Quienes deseen reservar su lugar para el paseo y las visitas guiadas pueden hacerlo a través de la web oficial de OSSE (www.osmgp.gov.ar), en el apartado de entradas a la Torre Tanque. Asimismo, los días miércoles —excepto feriados— el ingreso será libre y gratuito.

