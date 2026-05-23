La UIA y 13 cámaras empresarias impulsan una ley en Argentina para regular la gestión de envases pos consumo

La Unión Industrial Argentina (UIA) y 13 cámaras empresarias firmaron un acuerdo conjunto para promover la sanción de una Ley Nacional de Gestión Integral de Envases, con el objetivo de establecer reglas comunes para el tratamiento de envases pos consumo y avanzar hacia un modelo de economía circular.

El compromiso reúne a sectores productores y usuarios de envases: industrias alimenticias, químicas, metalúrgicas, plásticas, papeleras, de bebidas y de consumo masivo. La UIA subrayó que la normativa debe proteger el ambiente sin afectar la productividad ni la competitividad.

Un debate de dos décadas

La discusión por una ley nacional de envases comenzó en 2004 y atravesó múltiples etapas de análisis técnico y construcción de consensos.

En 2022, la Comisión de Envases del Departamento de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la UIA profundizó el trabajo sobre los criterios centrales que debería contemplar la futura ley.

Principios de la propuesta

El documento firmado plantea que la ley funcione como norma de presupuestos mínimos, con criterios homogéneos para todo el país, evitando regulaciones fragmentadas por jurisdicción. Entre los puntos clave:

Limitarse a residuos de envases pos consumo asimilables a domiciliarios.

Reducir la disposición final y favorecer la recuperación como insumo productivo.

Incorporar principios de gradualidad, progresividad y razonabilidad .

. Definir metas de recolección y valorización con criterios técnicos, considerando densidad poblacional, geografía, consumo por habitante e infraestructura disponible.

Responsabilidad extendida del productor

El consenso empresario incluye la figura de la Responsabilidad Extendida del Productor, bajo la cual quienes ponen envases en el mercado deben participar en la gestión posterior de esos residuos. El esquema se apoyaría en una articulación público-privada:

El sector privado gestionaría y administraría los sistemas.

El Estado controlaría su funcionamiento.

La gestión de envases es clave para el medio ambiente.

Sistemas integrados de gestión

La propuesta habilita distintos modelos de Sistemas Integrados de Gestión (SIG): individuales, privados, públicos-privados, conjuntos o sistemas propios de depósito, devolución y retorno.

El financiamiento provendría de un aporte por cada producto envasado puesto por primera vez en el mercado nacional, contemplando los distintos tipos de envases y materiales para evitar distorsiones que afecten la competitividad.

La UIA destacó la necesidad de incluir a los recuperadores urbanos en la cadena de reciclado, promoviendo su capacitación, mejoras en infraestructura y formalización laboral, con participación de municipios y actores locales.

Incentivos y beneficios

El documento propone incentivos para empresas que:

Incorporen material reciclado en sus envases.

Utilicen materiales reciclables.

Inviertan en tecnología e infraestructura para mejorar la capacidad de recuperación.

Entre las herramientas sugeridas figuran beneficios fiscales y certificados de crédito fiscal para quienes adelanten el cumplimiento de metas o inviertan en equipamiento y obras necesarias. Además, se plantea la importancia de contar con estadísticas e indicadores comunes, transparentes y accesibles, que permitan medir la eficiencia de las políticas.

Cámaras participantes

El compromiso fue acompañado por entidades como ADIMRA, ALPHA, AFCPapel, AFCP Cemento, Cámara Argentina del Acero, CADIBSA, CAFCCO, CAIAMA, CAPA, CAIP, Cámara Argentina del Libro, CIQyP y COPAL, que representan distintos eslabones de la cadena productiva.

La iniciativa de la UIA y las cámaras empresarias busca dar una señal institucional frente al debate legislativo. En el Congreso conviven proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo y otras propuestas, por lo que el sector industrial decidió formalizar una posición común basada en consensos técnicos, productivos y ambientales.

La futura ley de envases podría convertirse en un pilar de la economía circular en Argentina, integrando a empresas, municipios y recuperadores urbanos en un sistema nacional de gestión sustentable.

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