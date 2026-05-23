Mar del Plata fue seleccionada como ciudad socia global del programa Atlanta Global Partners

Integrará una cohorte piloto internacional orientada a impulsar proyectos de cooperación vinculados a economía del conocimiento, innovación, tecnología, industrias creativas, turismo e inversiones.

En el marco de las acciones impulsadas por la Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privado, como parte del Plan Estratégico “Mar del Plata Ciudad del Conocimiento”, la ciudad fue seleccionada como socia global del programa Atlanta Global Partners, una iniciativa internacional promovida por la ciudad de Atlanta que busca fortalecer alianzas estratégicas entre ciudades mediante proyectos de cooperación con resultados medibles, acuerdos formales y equipos de trabajo conjuntos

La incorporación posiciona a Mar del Plata dentro de una red global integrada por Ciudad del Cabo, Dublín, Johannesburgo, Willemstad y Yokohama, generando nuevas oportunidades vinculadas a la atracción de inversiones, el desarrollo tecnológico, la generación de empleo y la transferencia de conocimiento.

El programa, cuyo lanzamiento será realizado por Atlanta durante el Mundial de Fútbol, propone un modelo innovador de cooperación internacional, superador de los tradicionales esquemas de hermanamiento entre ciudades, orientado al desarrollo de agendas de trabajo sostenidas y proyectos concretos en sectores estratégicos. La asociación tendrá una duración inicial de dos años, con posibilidad de renovación.

Durante la primera reunión de trabajo realizada entre autoridades de ambas ciudades, Mar del Plata presentó una propuesta preliminar de áreas estratégicas de cooperación, encontrando una visión compartida con Atlanta respecto de sectores vinculados a la industria audiovisual y la economía creativa, la tecnología y la economía del conocimiento, la inteligencia artificial, la formación de talento, el turismo de eventos y el fortalecimiento de pymes y startups.

En ese marco, ambas ciudades acordaron avanzar durante las próximas semanas en la conformación de equipos de trabajo público privados y en la definición de proyectos conjuntos, con el objetivo de formalizar un Memorando de Entendimiento (MOU) previsto para el mes de agosto.

“Mar del Plata dejó de pensar la innovación únicamente como un sector y comenzó a entenderla como una política transversal para el desarrollo de la ciudad. Participar de esta red internacional nos abre la posibilidad de generar vínculos estratégicos, atraer inversiones y crear nuevas oportunidades para nuestras empresas, emprendedores y talentos locales”, señaló Guillermo Volponi, Secretario de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privado.

Por su parte, Walter Gregoracci, director General de Economía del Conocimiento de la Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privado, compartió: “Que Mar del Plata forme parte del Programa Atlanta Global Partners representa un reconocimiento internacional al trabajo sostenido que nuestra ciudad viene realizando desde hace años para consolidar un ecosistema de innovación, tecnología e industrias creativas. Haber encontrado una visión compartida con la ciudad de Atlanta en áreas estratégicas como la economía del conocimiento, la industria audiovisual, la inteligencia artificial, la formación de talento y la atracción de inversiones, nos permite comenzar a construir una agenda de cooperación concreta, dinámica y con enormes oportunidades.”

“Este proceso también refleja la importancia de la articulación público privada y del trabajo conjunto con universidades, empresas e instituciones locales, que hoy posicionan a Mar del Plata como una ciudad con capacidad para proyectarse internacionalmente y generar nuevas oportunidades de desarrollo, empleo e innovación”, finalizó el funcionario.

Este avance se enmarca en una estrategia de fortalecimiento de vínculos internacionales que la ciudad viene desarrollando con distintos actores y ciudades del mundo, entre ellas Málaga, con quienes también se exploran oportunidades de cooperación técnica, formativa y de coproducción audiovisual.

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