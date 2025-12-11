La Universidad alerta por el freno a la ciencia nacional

Diego Rodríguez advirtió que la falta de financiamiento y diálogo paraliza proyectos clave.

En diálogo con «Pasen y Vean», programa que se transmite de 9 a 13 horas por LU9 Mar del Plata, charlamos con Diego Rodríguez, secretario de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Mar del Plata, respecto a el impacto del parate en las convocatorias nacionales de financiamiento científico.

La Universidad Nacional de Mar del Plata emitió en los últimos días un contundente comunicado para advertir sobre la interrupción de las líneas de financiamiento de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. Rodríguez explicó que se trata de un escenario inédito por su alcance y gravedad.

«La situación es muy grave, el impacto es grave», señaló el funcionario, al recordar que las convocatorias anuales no solo son competitivas y fuertemente auditadas, sino que además sostienen buena parte de los proyectos de investigación del país. «No es un monto de dinero que se envía y uno lo gasta como quiere; tiene que haber evaluación, pertinencia y rendición de cada gasto», aclaró.

La parálisis de las convocatorias

Rodríguez detalló que la última convocatoria efectivamente financiada se remonta a hace cuatro años. La correspondiente a 2022 fue evaluada, pero nunca recibió fondos; y la de 2023 ni siquiera llegó a cerrarse.

En Mar del Plata, la UNMdP solía obtener entre 50 y 100 proyectos aprobados por año, lo que permitía sostener alrededor de 300 iniciativas en simultáneo. «Hace tres años que estamos sin ningún tipo de financiación para los proyectos y eso es muy grave por la continuidad de las líneas de trabajo», sostuvo.

El alcance del impacto es amplio: salud, industria, agroindustria, ambiente, ciencias sociales y tecnologías aplicadas. «La universidad trabaja en muchísimos temas. Casi el 90% de los proyectos provenía de esta Agencia Nacional de Promoción», afirmó.

Vocaciones en riesgo y proyectos truncos

Consultado por el efecto que esta situación puede tener en las nuevas generaciones de investigadores, Rodríguez fue claro: «La formación de un investigador tarda mucho tiempo». Y advirtió que la falta de recursos no solo frena desarrollos, sino que afecta la formación de becarios y equipos jóvenes.

Ejemplificó con la reciente campaña al Cañón Submarino de Mar del Plata: «Toda la información que se trajo a tierra para estudiarla no se va a poder analizar». También mencionó proyectos vinculados a empresas locales que buscan mejoras en procesos productivos y ambientales, hoy sin posibilidad de avanzar.

Además, destacó el rol de la investigación social en un contexto de problemáticas crecientes: «Cuando vemos marginalidad, enfermedades de transmisión sexual o trabajo infantil, ahí también trabaja la universidad».

Reclamos y falta de diálogo

Las universidades públicas, el CONICET, sociedades científicas y organismos del sistema ya elevaron su reclamo. Sin embargo, Rodríguez subrayó que el problema excede la cuestión presupuestaria: «El mayor problema es la falta de diálogo».

«No existe el diálogo entre las autoridades de ciencia y tecnología y las universidades. Cada gobierno puede definir su política científica, pero debe hacerlo conversando con los actores», remarcó.

Para graficarlo, comparó la situación con la producción radial: «Imaginá que quisieras hacer tu programa y nadie hablara con nadie. Sería un caos».

Según señaló, la cancelación de las convocatorias no vino acompañada de alternativas equivalentes. «Algunas líneas nuevas son de muy poco alcance. No reemplazan a las anteriores», indicó.

Antes de despedirse, Rodríguez agradeció el espacio y reiteró la importancia de sostener un sistema científico robusto y articulado: «La responsabilidad es trabajar en un marco de continuidad y diálogo».

Fuente: LU9

