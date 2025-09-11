La UNMDP suspendió la última jornada de la Muestra Educativa tras el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario

«No podemos garantizar el funcionamiento adecuado de la muestra», señalaron en un comunicado oficial

La Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) informó que la última jornada de la Muestra Educativa 2025, prevista para este viernes 12 de septiembre, quedó suspendida luego de que el presidente de la Nación vetara la ley de financiamiento universitario.

Desde la institución manifestaron que la decisión los “apena profundamente”, ya que la situación afecta no solo el normal desarrollo de la actividad, sino también el trabajo de docentes, estudiantes y trabajadores que participan en la muestra.

El evento, que se realiza cada año, reúne a la comunidad educativa local y regional con el objetivo de acercar la oferta académica de la UNMDP, la UTN, institutos terciarios y centros de formación. En cada edición, alrededor de 7.000 personas participan del recorrido, entre estudiantes que asisten con sus docentes, familias y visitantes particulares.

“En el día de mañana no podemos garantizar el funcionamiento adecuado de la muestra”, señalaron en un comunicado oficial, remarcando que la suspensión se debe al contexto que atraviesa la universidad pública.

La casa de altos estudios cerró su mensaje con un firme pronunciamiento: “¡Educación pública siempre!”.

Fuente: Ahora Mar del Plata

