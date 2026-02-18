La UTA local adhiere al paro general de la CGT y no habrá colectivos en Mar del Plata este jueves

Unión Tranviarios Automotor de Mar del Plata adhiere a la medida de fuerza nacional de este jueves y participará de la jornada de lucha.

De cara al paro general convocado por la CGT para este jueves, con motivo de protesta en contra del proyecto deley de Reforma Laboral, los choferes de colectivo de Mar del Plata confirmaron que adherirán a la medida de fuerza nacional, por lo que no habrá colectivos en la ciudad a partir de las 00:00 de mañana.

Tras una reunión de la comisión directiva de la UTA local, junto a su cuerpo de delegados, se decidió apoyar y participar de la jornada de lucha que se replicará a lo largo y ancho del país.

«Desde la Unión Tranviarios Automotor Mar del Plata nos adherimos al paro convocado por la Confederación General del Trabajo, en defensa de la Ley de Reforma Laboral, a partir de las 00:00 horas en las ciudades de Mar del Plata, Necochea, Azul, Tandil, Partido de la Costa y Olavarría», informaron.

Colectivos en Mar del Plata.

De esta manera, se suman a los gremios docentes agremiados en Sadop, Suteba y Adum que también confirmaron su adhesión al paro general convocado por la CGT para este jueves.

En tanto, la Asociación Bancaria de Mar del Plata también oficializó su participación en la protesta. Aunque no habrá atención al público, el homebanking funcionará con normalidad.

Asimismo, a nivel nacional tampoco habrá colectivos, taxis, remises ni trenes.

Fuente: Mi8

Comentarios

comentarios