La vacunación antigripal comienza el 9 de marzo en toda la provincia de Buenos Aires

En el marco de la decisión de adelantar la campaña preventiva por la circulación del subclado k del virus de influenza A (H3N2), las dosis comenzarán a estar disponibles en los vacunatorios bonaerenses la próxima semana.

Con motivo de la detección de una nueva cepa del virus de influenza A (H3N2) que generó un fuerte brote en el hemisferio norte con alto impacto en los sistemas sanitarios de varios países, este año se decidió adelantar la campaña de vacunación antigripal en todo el país.

Según indicaron a Agencia DIB fuentes del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, en los 135 municipios bonaerenses la vacuna estará disponible a partir del 9 de marzo en todos los vacunatorios habilitados.

Cabe recordar que la vacunación antigripal, además de ser la mejor y más efectiva forma de prevención de casos graves de la enfermedad, es obligatoria para una población objetivo, es decir, grupos de riesgo que pueden presentar complicaciones.

Para evitar internaciones o casos con neumonías asociadas, deben vacunarse todos los años:

Embarazadas y puérperas.

Niños y niñas de 6 a 24 meses.

Personas de 65 años y más.

Personas de 2 a 64 años con factores de riesgo como diabetes, EPOC/asma, cardiopatías, obesidad, insuficiencia renal, entre otras patologías crónicas.

Personal de salud.

La influenza A (H3N2) subclado K es un subtipo del virus de la gripe A que, hasta el momento, no ha demostrado mayor gravedad que otras variantes. Sin embargo, en Europa se registró un adelanto de la temporada habitual de circulación del virus, con un aumento significativo de contagios e internaciones.

En este contexto, la cartera sanitaria nacional desarrolló en forma conjunta con las provincias la Estrategia de Abordaje Integral de Influenza, con el objetivo de mejorar las coberturas, proteger a la población objetivo y robustecer la capacidad de respuesta del sistema de salud antes del inicio de la temporada de mayor circulación viral.

Para hacer posible el adelantamiento de la campaña, el Ministerio de Salud de la Nación realizó una compra anticipada de las vacunas antigripal para adultos, antigripal adyuvantada (aTIV), destinada a mayores de 65 años, y antigripal pediátrica.

Contagio y síntomas

La influenza se transmite principalmente por las gotitas respiratorias que se emiten al toser, estornudar o hablar cerca de otras personas o por tocar superficies contaminadas y luego tocarse los ojos, la nariz y la boca.

Síntomas principales

Los síntomas suelen aparecer de forma brusca:

• Fiebre (o febrícula).

• Tos.

• Dolor de garganta.

• Congestión nasal.

• Dolor muscular.

• Dolor de cabeza.

• Cansancio intenso.

• Escalofríos.

Signos de alarma que requieren consulta médica urgente:

• Dificultad para respirar.

• Dolor u opresión en el pecho.

• Somnolencia o estado de confusión.

• Fiebre persistente en personas de riesgo.

Prevención

Vacunación antigripal

Es la medida más efectiva para prevenir complicaciones. La OMS publicó las recomendaciones para vacuna hemisferio sur 2026. En Argentina ANMAT informó cepas recomendadas para vacunas antigripales 2026 (según plataforma).

Medidas de cuidado diario

• Lavado frecuente de manos / uso de alcohol en gel.

• Ventilar ambientes.

• Evitar contacto cercano si hay síntomas.

• Taparse con el codo al toser/estornudar.

• No compartir mate, vasos, cubiertos.

• Usar barbijo si estás con síntomas (cuidado comunitario).

