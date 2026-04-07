Las empresas de colectivos piden llevar el boleto plano a $2.569 en Mar del Plata

El nuevo estudio de costos del transporte fijó una tarifa técnica 66% superior al valor vigente. La solicitud fue presentada ante el Ejecutivo por la cámara que agrupa a las concesionarias del servicio.

Las empresas concesionarias del transporte urbano de pasajeros volvieron a pedir una suba del boleto en Mar del Plata luego de que el nuevo estudio de costos fijara una tarifa plana de $2.569,48, por encima del valor actual de $1.550.

La diferencia entre ambos valores representa un incremento del 66%, de acuerdo con la documentación presentada por la Cámara Marplatense de Empresas de Transporte Automotor de Pasajeros ante la Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda del municipio.

En la nota elevada al Ejecutivo, planteó que el sistema atraviesa un fuerte desequilibrio económico-financiero a partir del retraso tarifario, la evolución de los costos y una actualización asincrónica de los subsidios.

La presentación sostiene que el contrato de concesión vigente se volvió de imposible cumplimiento en las condiciones actuales y encuadra esa situación dentro de la teoría del “hecho del príncipe”, al atribuir parte del desajuste a decisiones macroeconómicas del Estado nacional que impactan sobre los insumos básicos del servicio.

Uno de los rubros más sensibles dentro del nuevo cálculo es el combustible, que según el informe representa cerca del 18% del costo del boleto. Las empresas señalaron que entre fines de febrero y el momento de cierre del estudio el valor del gasoil registró una suba del 25%, en el marco del salto internacional del precio del petróleo.

Otro de los factores centrales es el de los salarios. A partir del acta acuerdo firmada entre la UTA y la FATAP el pasado 12 de marzo, el sueldo básico conformado de un chofer pasó a superar los $1.540.000, con un incremento del 13% para el primer cuatrimestre del año.

El estudio de costos también da cuenta de un sistema que transportó más de 65,7 millones de pasajeros en el período analizado, de los cuales más de 17,4 millones fueron pasajeros gratuitos sin compensación estatal. A eso se suma un parque móvil total de 421 colectivos y más de 30,3 millones de kilómetros recorridos.

Entre otros datos relevantes, el informe fija un lucro cesante mensual superior a los $4.097 millones según la tarifa plana calculada, y expone el peso creciente de rubros como neumáticos, lubricantes, seguros, mantenimiento, verificación técnica y costos de personal.

Fuente: MI8

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