Las exportaciones por TC2 en Mar del Plata crecieron 67% el año pasado

Desde la Terminal de Contenedores 2 (TC2) reportaron en las últimas horas el movimiento de cargas exportadas por el operador del servicio logístico en Mar del Plata durante el año pasado, el cual registró un incremento del 67,% en comparación con el 2023.

Mayormente productos de origen pesquero, las exportaciones desde TC2 alcanzaron las 64047 toneladas que se enviaron en 2250 contenedores (4447 Teus) de las navieras CMA-CGM y Maersk a lo largo de las 34 recaladas que los buques de portacontenedores registraron durante el 2024 en Mar del Plata. En el 2023 las exportaciones desde el puerto local habían sumado 38.114,2 toneladas (5694 Teus)

El movimiento total de Teus (unidad de medida de los contenedores) en comparación con el 2023 también registró un incremento del 55%. Fueron 8830 Teus entre exportación, descarga de vacíos para su consolidación e importaciones, contra 5694 Teus durante el 2023, operados en 24 recaladas.

La gran diferencia la provocó la llegada de la naviera francesa CMA-CGM que habilitó el “Servicio Atlas” para unir de manera directa el puerto marplatense y el brasileño de Santos, y se sumó al servicio regular que opera la naviera Maersk con una frecuencia quincenal desde el 2015.

Del total de la carga exportada a través de TC2 en el muelle de ultramar de la terminal marítima local, el 56,5% fue gestionada por la naviera francesa CMA-CGM y el 43,5% por la naviera Maersk.

El aumento de la oferta de flete marítimo permitió sumar y diversificar las cargas: Además de pescado congelado también se exportó durante el 2024 kiwi, ácidos esteáricos grasos y oleicos, cebo, anchoíta, semillas de papa, papas congeladas y artículos de cemento (parrillas pre ensambladas).

El mayor movimiento en el muelle de ultramar también se vio reflejado no solo por la nueva naviera sino también por la actividad off shore que durante el 2024 tuvo 31 recaladas de los dos supply de apoyo a la exploración sísmica que llevó adelante la petrolera Equinor en la CAN 100, a 320 km de la costa marplatense.

“Los números son muy positivos y marcan el potencial que tiene el puerto como puerta de salida de la producción local y regional”, dijo Emilio Bustamante, uno de los directores de TC2 tras conocerse la estadística. El directivo recordó que “el 80% de la carga que pasa por el scanner de la Aduana en el puerto no sale por Mar del Plata sino que recorre la autovía 2 y sale por las terminales porteñas”.

Alberto Ovejero, también directivo de TC2, se mostró optimista para el 2025 cuando comience a operar la empresa Lamb Weston, que moverá toda su producción de exportación por el puerto local. “Confiamos en que se resolverán las cuestiones que todavía están pendientes para poder atender este aumento de la demanda de carga, lo que implica mayores espacios y un ingreso individual para agilizar la logística”.

Los principales destinos de las exportaciones a través de TC2 fueon Corea, España, Italia, Estados Unidos y Japón. Las principales empresas exportadoras en el 2024 por Mar del Plata fueron Grupo Fenix (calamar), Iberconsa, Solimeno, Moscuzza y Pesquera Latina (calamar)

En cuanto a las importaciones también hubo un importante incremento este año y se alcanzaron las 960 toneladas, 150% más que en 2023. En Teus, se removieron 99 el año pasado contra 28 en el 2023.

El 59% de la carga importada se descargó de los buques de Maersk mientras que el 41% restante llegó en el “Platón” de CMA-CGM. En el 2023 las importaciones apenas habían sumado 395 toneladas.

“En el 2025 las importaciones tendrán un gran crecimiento y eso permitirá disponer de más contenedores y abaratar el costo del flete ya que las navieras suman contenedores posicionados a través de las importaciones”, completó Bustamante.

La carga importada también fue variada: atún, almidón de papa, cerdo congelado (grasa), caucho, juguetes, repuestos de camiones, cajas de cartón, cintas, sillas gamer, café, cápsulas de café, maquinarias diversas y electrodomésticos

